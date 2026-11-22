RMF24

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W wieku 75 lat zmarł Andrzej Arciszewski, wybitny aktor teatralny, lalkarz i jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów polskiego dubbingu. Jego charakterystyczna barwa towarzyszyła dzieciństwu wielu pokoleń.

Andrzej Arciszewski odszedł 20 listopada po ciężkiej chorobie. Miał 75 lat.

Artysta przez lata był związany z warszawskim Teatrem Baj, gdzie zachwycał publiczność zarówno jako aktor, jak i lalkarz.

Jednak to właśnie dzięki pracy przy dubbingu zdobył serca milionów Polaków. Jego głos można było usłyszeć w kultowych animacjach i filmach, takich jak „Gumisie”, gdzie wcielał się w postać Toadiego, „Księga dżungli” jako król Louie, „Jetsonowie” jako pies Astro, czy „Zorro” jako Garcia.

W pamięci widzów na zawsze pozostanie również jako Stworek z filmów o Harrym Potterze.

Głos, który zostanie na zawsze

Informację o śmierci aktora przekazał serwis dubbing.pl, podkreślając jego ogromny wpływ na polską kulturę.

„Odszedł kolejny Artysta, którego głos pozostanie z nami na zawsze. Bo choć aktorzy odchodzą, stworzone przez nich postacie wciąż żyją w naszych wspomnieniach” - napisano w poruszającym wpisie.