"Mam wrażenie, że atmosfera tego spotkania sprawia, że nie jest problemem wstać o siódmej, żeby w deszczu razem w grupie się rozgrzewać i biegać" - mówi czołowa polska lekkoatletka Pia Skrzyszowska, jedna z gwiazd tegorocznej konferencji "PKO Biegowe 360 stopni", która trwa w Zakopanem. W sobotę właśnie m.in. Skrzyszowska czy Natalia Bukowiecka zaprosiły uczestników konferencji na zajęcia praktyczne.

Natalia Bukowiecka / Łukasz Szeląg / Materiały prasowe

Konferencja odbywa się w Centralnym Ośrodku Sportu w Zakopanem i potrwa do niedzieli. Wcześniej odbyła się też czwartkowa konferencja dla samorządowców "Biegiem po rozwój", a jeszcze w sobotę wieczorem zaplanowany jest bieg "PKO Dycha pod Krokwią".

Zajęcia praktyczne odbyły się w trzech blokach w sobotnie przedpołudnie, a uczestnicy konferencji mogli dowolnie wybrać sobie trzy zajęcia. Wśród nich były m.in. skuteczna rozgrzewka biegacza z Joanną Jóźwik, siła biegacza i trening Hyrox z Adamem Kszczotem, interwały w praktyce z Natalią Bukowiecką, podbiegi, zbiegi i technika w biegach górskich z Marcinem Rzeszótko i Karoliną Obstój czy trening plyometryczny w hipoksji z Tomaszem Lewandowskim.

Pia Skrzyszowska: Nie jest problemem wstać o siódmej Materiały prasowe

Zdecydowanie na pewno fajnie otoczyć się takimi ludźmi, bo muszę przyznać, że widać tą radość z biegania i nam, zawodnikom profesjonalnym, czasem dobrze jest sobie o niej przypomnieć. To są ludzie, którzy chcą biegać, bo po prostu chcą i się tym cieszą. Ale pewnie to też jest fajna inicjatywa dla nich, że mogą nas spotkać. Wiem, że to są kibice lekkiej atletyki, ale myślę, że to są ludzie, którzy biegają na pewno więcej od nas. Myślę, że traktują to bardzo poważnie i chociaż są amatorami, to naprawdę widać, że są wkręceni - mówi Bukowiecka, zawodniczka InPost Sport Teamu.

Jedyna polska medalistka igrzysk olimpijskich w Paryżu w lekkiej atletyce jest pod wrażeniem pasji biegaczy amatorów, którzy przyjechali do Zakopanego. Na pewno często ludzie, którzy zaczynają biegać, nie są pewni, jak to dobrze robić i często przeceniają swoje możliwości. Chcą kogoś dogonić i często przez to rodzą się niepotrzebne kontuzje. Tutaj dowiadują się wiedzy teoretycznej i praktycznej, a widać, że bardzo im na tym zależy, by dowiedzieć się jak najwięcej. My z kolei na pewno też trenujemy trochę inaczej, bo większość z nas trenuje jednak nie biegi długodystansowe, tylko Piotrek Lisek skacze, a my z Pią jesteśmy sprinterkami, ale myślę, że to jest też coś ciekawego dla takich biegaczy - dodaje.

Po prostu jest tu fajna energia dookoła. Ja na pewno biegam mniej od uczestników konferencji i wiem, że oni zarażają nas radością z biegania - podkreśla Skrzyszowska.

Gwiazdy polskiej lekkoatletyki / Łukasz Szeląg / Materiały prasowe

Adam Kszczot, do niedawna znakomity polski biegacz średniodystansowy, a dziś jeden z pomysłodawców zakopiańskiej konferencji podkreśla, iż zajęcia praktyczne są bardzo ważną częścią "PKO Biegowego 360 stopni". Na przestrzeni tych trzech edycji dowiedzieliśmy się, jak bardzo ważne są ćwiczenia praktyczne, dlatego konferencja podzielona jest osobno na samorządową część, żeby część praktyczna dla uczestników była możliwie jak największa. Są trzy bloki, kilkunastu prowadzących do wyboru, żeby zasięgnąć wiedzy, żeby dowiedzieć się trochę więcej o swoim ciele, zaimplementować szybko tą wiedzę praktyczno-teoretyczną już wtedy do swojego treningu. Arnold Schwarzenegger bardzo ładnie o tym mówił, że jeżeli wykonujesz powtórzenia hantlem, to to nie wystarczy. Ty musisz być swoją głową w tym mięśniu, w tym ciele - mówi Kszczot.

Gwiazdy na konferencji biegowej w Zakopanem Materiały prasowe

Amatorzy biegania mają w Zakopanem też doskonałą okazję, by poznać nowinki techniczne i m.in. mogą sprawdzić, czy prawidłowo biegają. Mamy bardzo dużo sprzętu głównie do analizy uchu, można przeanalizować swój bieg i zobaczyć coś, czego nie widać gołym okiem, choćby symetrię obciążania lewej i prawej nogi. To bardzo ważne, a wielu amatorów o tym nie wie. Przywieźliśmy do Zakopanego także urządzenia pomagające w regeneracji po biegu. Na pewno warto skorzystać, by poza oczywistym monitorowaniem tempa biegu czy tętna podejść do tego holistycznie i skutecznie zapobiegać kontuzjom - wyjaśnia Klaudia Lach z Technomexu.

Jedną z atrakcją towarzyszących konferencji będzie sobotni bieg "PKO Dycha pod Krokwią", który odbędzie się wieczorem na trasach biegowych Centralnego Ośrodka Sportu pod kompleksem skoczni narciarskich. Wezmą w nich udział gwiazdy konferencji i to nie tylko lekkoatleci, jak np. Pia Skrzyszowska, Joanna Jóźwik, Piotr Lisek czy Adam Kszczot, ale także m.in. mistrzyni świata w kajakarstwie Anna Puławska i Aleksandra Kałucka, medalistka igrzysk olimpijskich w Paryżu we wspinaczce sportowej. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale. Pula nagród wynosi 20 tysięcy złotych, a wśród rzeczowych upominków są m.in. weekendowy pobyt w hotelu Antałówka spółki Polskie Tatry wraz z wejściówkami do Term Zakopiańskich, a także pakiety do udziału w Halowych Mistrzostwach Świata Masters, które odbędą się w Toruniu. Partnerem biegowego święta w Zakopanem jest Polski Związek Lekkiej Atletyki.