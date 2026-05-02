Po kilku dniach transportu z wód Bałtyku, ważący 12 ton humbak Timmy został w sobotę wypuszczony do Morza Północnego u wybrzeży Danii. Wieloryb, którego losy śledziła cała niemiecka opinia publiczna, pływa już swobodnie - poinformowali organizatorzy prywatnej operacji ratunkowej.

Humbak Timmy, od kilku dni transportowany specjalną barką z wód Bałtyku, w sobotę został wypuszczony do Morza Północnego u wybrzeży Danii i pływa swobodnie o własnych siłach

Humbak Timmy, który utknął na mieliźnie w Bałtyku, został uratowany i wypuszczony do Morza Północnego.

Wieloryb pływa już swobodnie, powinien kierować się w kierunku Arktyki.

Eksperci podkreślają, że Bałtyk nie jest odpowiednim środowiskiem dla wielorybów ze względu na warunki naturalne i działalność człowieka.

W sobotę zakończyła się nietypowa i kosztowna akcja ratunkowa, podczas której humbak Timmy został przetransportowany specjalną barką z wód Bałtyku na Morze Północne. Po otwarciu barki zwierzę natychmiast wypuściło powietrze i popłynęło "we właściwym kierunku" - przekazała Karin Walter-Mommert, przedsiębiorczyni i jedna z osób finansujących operację. Powinien kierować się wzdłuż wybrzeża Norwegii w kierunku Arktyki - dodała.

Organizatorzy akcji przyznali, że po wypuszczeniu Timmy'ego zauważyli u niego drobne obrażenia, najprawdopodobniej spowodowane transportem na wzburzonym morzu. Są one powierzchowne - uspokoiła Walter-Mommert.

Skąd wziął się Timmy?

Historia Timmy'ego poruszyła tysiące osób w Niemczech, ale też w innych krajach, m.in. w Polsce. Wieloryb po raz pierwszy został zauważony w nocy z 22 na 23 marca w pobliżu miejscowości Timmendorfer Strand, gdzie utknął na mieliźnie.

Choć początkowo udało mu się uwolnić, później kilkakrotnie ponownie osiadał na płyciznach, a kolejne próby ratowania kończyły się niepowodzeniem. Osłabionemu zwierzęciu groziła śmierć.

Operację ratunkową zorganizowała prywatna inicjatywa, finansowana m.in. przez Karin Walter-Mommert oraz współzałożyciela MediaMarkt, Waltera Gunza. Zgodę na przeprowadzenie akcji wydały władze landu Meklemburgia-Pomorze Przednie.

Timmy przez kilka dni przebywał na specjalnie przygotowanej barce z piaszczystym podkładem i osłoną przeciwsłoneczną. Dodatkowo został wyposażony w nadajnik GPS, by można było śledzić jego dalszą wędrówkę.

Bałtyk nie dla wielorybów

Eksperci podkreślają, że Bałtyk nie jest odpowiednim środowiskiem dla wielorybów, w tym humbaków. Płytkie wody, niskie zasolenie i ograniczona baza pokarmowa sprawiają, że zwierzęta te są narażone na niebezpieczeństwo. Dodatkowym zagrożeniem jest działalność człowieka.