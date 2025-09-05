Kto jeszcze nie był na największym Redyku Jesiennym w Polsce w malowniczej Szczawnicy, koniecznie powinien to nadrobić. Widok "morza owiec", który zalewa uliczki uzdrowiskowego miasteczka, robi naprawdę niesamowite wrażenie.

Szczawnica zaprasza na redyk jesienny / Foto: Urząd Miasta i Gminy Szczawnica/Mat. prasowy /

Nic dziwnego - z roku na rok w Pieniny przybywa coraz więcej turystów, nie tylko z Polski, by uczestniczyć w tym wyjątkowym święcie. Nie masz planów na 10-11 października, koniecznie wybierz się do Szczawnicy - wspomnienia gwarantowane.

Góralska tradycja w rytmie natury

Co roku, wiosną i jesienią, można podziwiać w Szczawnicy redyk - niezwykłe widowisko, które przyciąga miłośników góralskiej kultury, pasterskich obrzędów i regionalnej kuchni. W sercu pienińskiego uzdrowiska nie tylko poczujesz klimat największego pasterskiego święta, ale także zanurzysz się w gigantycznym, puchatym kierdlu owiec.



Redyk Jesienny w Szczawnicy to spektakl: setki owiec przechodzą ulice miasta w towarzystwie juhasów, dźwięków góralskiej muzyki i barwnej banderii konnej. Wydarzenie, które odbywa się w październiku jest kultywowane w Szczawnicy od ponad 50 lat. Owszem w historii miasta były lata, gdy Redyk Jesienny nie miał wydźwięku wielkiego góralskiego święta, zmieniło się to jednak około 10 lat temu, by obecnie zyskać oprawę jedynej w swoim rodzaju góralskiej uroczystości.

Przebieg Redyku 2025 - zaplanuj wyjątkowy weekend w Szczawnicy

/Foto: Urząd Miasta i Gminy Szczawnica/Mat. prasowy /



W tym roku Szczawnica zaprasza na dwudniowy Redyk Jesienny:





Piątek, 10 października - scena plenerowa pod PKL Palenica: pokazy wyrobu oscypka, opowieści z bacówki, kulinarna uczta ze specjałami owczymi, a do tego góralska muzyka, śpiew i zabawa.

- scena plenerowa pod PKL Palenica: pokazy wyrobu oscypka, opowieści z bacówki, kulinarna uczta ze specjałami owczymi, a do tego góralska muzyka, śpiew i zabawa. Sobota, 11 października - około godziny 13:00, baca i juhasi poprowadzą stado ulicami miasta. W barwnym pochodzie wezmą udział górale pienińscy oraz goście z innych regionów. Uroczystość zakończy się przy przystani Flisackiej na tzw. Piaskach.

Tradycja, smak i magia kultury

Czy warto być na Redyku Jesiennym w Szczawnicy, zdecydowanie tak! Owce, jak nic innego, kojarzą się z góralami i ich kulturą. Tradycja pasterska w Pieninach sięga XV wieku i trwa po dziś dzień. Sezon wypasu trwa od świętego Wojciecha (23 kwietnia) do świętego Michała (29 września). Według tradycji na czas wypasu baca i juhasi od wiosny aż do jesieni mieszkają w bacówce, która służy im do wyrobu — bundzu, żętycy i oscypków, po tym okresie wracają do domów, stąd ten moment wielkiego święta podczas Redyku Jesiennego.

/ Foto: Urząd Miasta i Gminy Szczawnica/Mat. prasowy /





