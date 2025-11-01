Od 1 listopada słowacki Tatrzański Park Narodowy (TANAP) zamyka wysokogórskie odcinki szlaków turystycznych powyżej schronisk. Ograniczenia obejmują również popularne przejścia graniczne między Polską a Słowacją, takie jak Rysy, Kasprowy Wierch, Wołowiec czy Rakoń. Zakaz potrwa aż do końca maja przyszłego roku.

Shutterstock

Jak przypomina dyrekcja TANAP, zamknięcie szlaków ma na celu nie tylko ochronę przyrody w okresie jej zimowego spoczynku, ale także zapewnienie bezpieczeństwa turystom.

W wyższych partiach Tatr panują w tym czasie trudne warunki - szlaki są oblodzone, zalega śnieg i istnieje realne zagrożenie lawinowe.

"Zamknięcie szlaków ma charakter sezonowy i jest podyktowane zarówno ochroną przyrody, jak i bezpieczeństwem odwiedzających Tatry. W zimowych miesiącach zwierzęta potrzebują spokoju, a ścieżki są narażone na zniszczenia" - podkreślają służby TANAP w komunikacie.





Wyjątki od zakazu

Nie wszystkie trasy zostaną całkowicie zamknięte. Nadal będzie można wspiąć się na Skrajne Solisko w Tatrach Wysokich oraz wejść żółtym szlakiem na Baranec i Rohacz Płaczliwy w Tatrach Zachodnich.

Otwarte pozostaje również wejście na wysokogórski Cmentarz Symboliczny pod Osterwą w pobliżu Popradzkiego Jeziora - narodowy zabytek kultury, który można odwiedzać żółtym szlakiem do 15 grudnia.

Natomiast nieczynny będzie odcinek czerwonego szlaku, tzw. Tatrzańskiej Magistrali, prowadzący od Popradzkiego Jeziora przez Przełęcz pod Osterwą do Śląskiego Domu. Ograniczenia dotyczą nie tylko turystów pieszych, ale również wspinaczy.

Zamknięte przejścia graniczne

Wraz z zamknięciem wysokogórskich szlaków po stronie słowackiej, turyści nie będą mogli korzystać z przejść granicznych w rejonie Tatr Wysokich i Zachodnich. Dotyczy to m.in. tras przez Rysy, Kasprowy Wierch, Wołowiec czy Rakoń.



Po polskiej stronie Tatrzańskiego Parku Narodowego szlaki pozostają otwarte przez cały rok, jednak turyści powinni pamiętać o słowackich ograniczeniach i nie planować wędrówek przekraczających granicę.



Służby górskie przypominają, że wraz z początkiem listopada w Tatrach zaczyna się sezon zimowy. Dni są krótkie, a warunki na szlakach szybko się pogarszają - w wyższych partiach gór pojawia się lód i śnieg, a temperatura spada poniżej zera.

Wybierając się w Tatry, należy zachować szczególną ostrożność i śledzić aktualne komunikaty dotyczące warunków pogodowych oraz dostępności szlaków.