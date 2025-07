"To koniec koszmaru, ale strach przed wejściem do lasu zostanie w głowie" - tak mówią o poranku w środę mieszkańcy Starej Wsi koło Limanowej w Małopolsce reporterowi RMF FM Pawłowi Koniecznemu, który jest na miejscu. We wtorek wieczorem odnaleziono tam ciało poszukiwanego od piątku Tadeusza D. z raną postrzałową głowy. "Będziemy prowadzić postępowanie, które wyjaśni, czy ktoś pomagał 57-latkowi. Będziemy musieli też odtworzyć na tyle, na ile się da, w jaki sposób przez te pięć dni funkcjonował i gdzie był" - usłyszeliśmy od podinsp. Katarzyny Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Stara Wieś koło Limanowej w Małopolsce. Akcja służb w związku z odnalezieniem ciała Tadeusza D., sprawcy strzelaniny / Grzegorz Momot / PAP We wtorek po godz. 20 policjanci znaleźli ciało poszukiwanego sprawcy masakry w Starej Wsi koło Limanowej w województwie małopolskim. Tadeusz D. w piątek zastrzelił swoją córkę, zięcia i postrzelił teściową, po czym uciekł do lasu. Obszar ok. 200 hektarów poszukiwało 840 funkcjonariuszy policji, w tym kontrterrorystów, straży granicznej i wojska. Przed północą we wtorek inspektor Artur Bednarek, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, przekazał na specjalnym briefingu, że ciało Tadeusza D. zostało odnalezione przez patrol policyjny w bliskiej okolicy, kilkanaście kilometrów od drogi, w okolicy Przełęczy pod Ostrą. To mniej więcej 7 km od centrum dowodzenia akcją - między Starą Wsią a Zalesiem, czyli rodzinną miejscowością 57-latka. Mężczyzna najprawdopodobniej popełnił samobójstwo, miał ranę postrzałową głowy, a przy ciele znaleziono broń. Służbom podziękował minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Ciało Tadeusza D. odnaleziono we wtorek, 1 lipca. / Grzegorz Momot / PAP Nowe informacje ws. wydarzeń w Starej Wsi. Czy Tadeuszowi D. ktoś pomagał? W środę w Starej Wsi w Limanowej reporter RMF FM Paweł Konieczny pytał o dalszy rozwój sprawy oraz rozmawiał z mieszkańcami. Ci zaznaczają, że to koniec ich strachu i koszmaru. Wciąż pojawia się jednak wiele pytań. Funkcjonariusze zastanawiają się między innymi nad tym, jak to możliwe, że Tadeusz D. - otoczony pierścieniem poszukujących - mógł ukrywać się przez tak długi czas. Nie jest wykluczone, że ktoś mu pomagał, o czym powiedziała RMF FM podinsp. Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Wiedzieliśmy, że on porusza się gdzieś po okolicy. Na kamerach termowizyjnych umieszczonych na dronach - były takie sygnały, że mamy postać, która porusza się po terenie leśnym, stąd nasze apele, żeby nie wchodzić do lasu. Był uzbrojony. Policjanci, dysponując obrazem z kamer termowizyjnych, nie byli w stanie ocenić, czy to poszukiwany 57-latek, czy na przykład grzybiarz, czy ktoś, kto na przykład na własną rękę chce go znaleźć. Będziemy prowadzić postępowanie, które wyjaśni, czy ktoś pomagał 57-latkowi. Będziemy musieli też odtworzyć na tyle, na ile się da, w jaki sposób przez te pięć dni funkcjonował i gdzie był - zaznaczyła w rozmowie z nami podinsp. Katarzyna Cisło. Choć większość funkcjonariuszy wczoraj wieczorem opuściła teren Starej Wsi, wciąż znajdują się tu policjanci z psami tropiącymi. Śledczy dokładnie sprawdzają wszelkie ślady po Tadeuszu D. Policja jest jednak na razie dość oszczędna w podawaniu szczegółów tych działań. / Grzegorz Momot / PAP Zobacz również: Koniec obławy. Policja odnalazła ciało poszukiwanego 57-latka

