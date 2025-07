Masakra w Starej Wsi

Tadeusz D. był poszukiwany od piątkowego przedpołudnia. Policjanci ruszyli za nim w pościg po tym, jak odkryto, że w domu jednorodzinnym w Starej Wsi koło Limanowej doszło do tragedii.

Mężczyzna miał zabić dwie osoby - 26-letnią córkę i 31-letniego zięcia. Postrzelił też trzecią osobę - swoją teściową. Kobieta została przetransportowana do szpitala, gdzie przeszła operację; jest w ciężkim stanie.

Później 57-latek wsiadł do samochodu i zaczął uciekać. Do jego poszukiwań zaangażowano wielu policjantów, psy i drony.

Do mieszkańców Małopolski i sąsiadujących regionów rozesłano alert RCB. "Uwaga! Poszukiwany za zabójstwo 57-letni mężczyzna. Ubrany w niebieską bluzę, dżinsy, jasne buty. Może posiadać broń palną. Bądź ostrożny. Widziany w powiecie limanowskim" - napisano w komunikacie.

W piątek przed godziną 14 policja przekazała, że odnalazła samochód mężczyzny. 57-latek porzucił go w miejscowości Stara Wieś.

Kilkudniowe poszukiwania mężczyzny

Od tej pory trwały intensywne poszukiwania mężczyzny. Policyjną obławę wspierali strażacy, żołnierze i funkcjonariusze Straży Granicznej. W poszukiwaniach wykorzystywane były psy tropiące, śmigłowce, drony z termowizją, w tym wojskowy bezzałogowiec Bayraktar. Policja apelowała, by nie wchodzić do lasów na Limanowszczyźnie - każda osoba może być uznana za potencjalnego sprawcę.

We wtorek komendant wojewódzki policji w Krakowie insp. Artur Bednarek wyznaczył 50 tys. zł nagrody za przekazanie informacji, która bezpośrednio doprowadzi do zatrzymania Tadeusza D.

W poniedziałek Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu przejęła śledztwo w tej sprawie od Prokuratury Rejonowej w Limanowej.

Postępowanie o znęcanie się nad żoną

W tej prokuraturze wcześniej wobec mężczyzny toczyło się postępowanie karne dotyczące znęcania się nad żoną i kierowania gróźb karalnych wobec teściów.

Wówczas zastosowano wobec niego dozór policyjny, zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi oraz zakaz zbliżania się do nich. Prokuratura nie miała informacji, by podejrzany nie przestrzegał tych nakazów. 30 czerwca prokuratura skierowała przeciwko niemu akt oskarżenia do sądu.