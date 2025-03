Na Podhalu - w związku z opadami śniegu i pogarszającymi się warunkami pogodowymi - doszło do kilku groźnych wypadków. Jak poinformowała Państwowa Straż Pożarna w Zakopanem, jeden z nich był śmiertelny.

Wypadek na trasie do Morskiego Oka / KP PSP Zakopane /

Do śmiertelnego wypadku doszło na trasie prowadzącej z Zakopanego do Morskiego Oka. Samochód wypadł tam z drogi. Trzy osoby zostały poszkodowane. Jedna z nich zmarła po przewiezieniu do szpitala.

Niebezpiecznie było też w Kościelisku na drodze wojewódzkiej nr 958, gdzie bus zderzył się z samochodem osobowym. Trzy osoby odniosły obrażenia - dwie z samochodu osobowego i jedna z busa.

Wypadek w Kościelisku / KP PSP Zakopane /

Do groźnej kolizji doszło także w Bukowinie Tatrzańskiej. Na jezdni zderzyły się dwa samochody osobowe. Na szczęście w tym zdarzeniu nie było osób poszkodowanych.

Kolizja w Bukowinie Tatrzańskiej / KP PSP Zakopane /

W prognozach marznące opady i oblodzenie

Służby apelują o ostrożność - na drogach panują trudne warunki, intensywne opady śniegu ograniczają widoczność i powodują śliskość nawierzchni.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie dotyczące marznących opadów oraz oblodzenia na drogach. Prognozowane są miejscami słabe opady marznącej mżawki powodującej gołoledź oraz zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach, co może prowadzić do oblodzenia.