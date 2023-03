Jeśli ktoś wybiera się w najbliższych tygodniach w góry i chce korzystać z kolejek linowych, warto by zapoznał się z zaplanowanymi ich przeglądami technicznymi. Już rozpoczął się przegląd kolejki w Solinie w Bieszczadach, a najpóźniej wiosenny przestój zaplanowany jest na Kasprowym Wierchu w Tatrach. Na czas przygotowań urządzeń do wiosny koleje linowe będą stopniowo wyłączane z ruchu pasażerskiego, a ośrodki ograniczą funkcjonowanie - informują Polskie Koleje Linowe.

/ Materiał udostępniony / Materiały prasowe

Jak co roku w ośrodkach turystycznych PKL rozpoczęły się wiosenne przeglądy techniczne. Wszystkie urządzenia oraz koleje w ośrodkach Grupy PKL są codziennie monitorowane oraz przechodzą kontrolę, podczas której sprawdzana jest poprawność ich bezpiecznego funkcjonowania. Celem przeglądów serwisowych jest zapewnienie bezpieczeństwa, sprawności urządzeń oraz komfortu podróżujących i pracowników. W ośrodkach Grupy PKL prace serwisowe związane są z czasowym przestojem funkcjonowania kolei linowych i krzesełkowych oraz urządzeń technicznych. Dlatego planując swój pobyt w górach, warto zapoznać się z terminami prac serwisowych tak, by jeszcze przed przestojami w pełni skorzystać z oferty poszczególnych ośrodków turystycznych Polskich Kolei Linowych - informuje Marta Grzywa z biura prasowego PKL.

W PKL bezpieczeństwo naszych turystów oraz pracowników jest dla nas priorytetem. Dokładamy wszelkich starań, by zapewnić najwyższe standardy techniczne funkcjonowania kolei oraz urządzeń. W ośrodkach Grupy PKL oprócz codziennej, tygodniowej i miesięcznej kontroli systemów zabezpieczeń - zarówno po sezonie letnim, jak i zimowym - przeprowadzamy techniczne prace serwisowe i konserwacyjne. W ten sposób dbamy nie tylko o standardy naszych urządzeń, ale przede wszystkim o komfort naszych klientów, bo PKL to bezpieczny adres - mówi Marian Szewczyk, dyrektor ds. techniczno-operacyjnych PKL.

Wideo youtube

W tym roku wiosenne przeglądy techniczne i prace serwisowe rozpoczęły się 13 marca w ośrodku PKL w Solinie i tam zakończą się do 31 marca. Od 20 marca do końca miesiąca potrwają prace serwisowe w ośrodku turystycznym na Górze Żar w Międzybrodziu Żywieckim.

Jeszcze do 26 marca możemy odwiedzać ośrodek Grupy PKL na Palenicy w Szczawnicy, tam prace serwisowe potrwają do 7 kwietnia.

Na Górze Parkowej w Krynicy-Zdrój prace konserwacyjne zaplanowane są w terminie 11-27 kwietnia. W tym samym czasie rozpoczną się przeglądy kolei w ośrodku Grupy PKL na Mosornym Groniu w Zawoi. Od 11 do 28 kwietnia prace serwisowe zaplanowane są na Jaworzynie Krynickiej.

W kwietniu prace serwisowe zaplanowane są również w zakopiańskim ośrodku turystycznym na Gubałówce. Tam potrwają od 17 do 21 kwietnia.

Na Kasprowym Wierchu sezon narciarski trwa najdłużej w Polsce. Warunki na trasach są wciąż bardzo dobre, a pokrywa śnieżna dochodzi do ok. 170 cm. Jeśli warunki atmosferyczne pozwolą, to miłośnicy sportów zimowych poszusują na Kasprowym aż do 7 maja. Prace serwisowe i przeglądy techniczne przygotowujące koleje i urządzenia w ośrodku PKL Kasprowy Wierch na sezon wiosenny rozpoczną się 8 maja i potrwają do 24 maja.