Deszcz, silny wiatr i duże ochłodzenie na północy

W środę burze pojawią się przede wszystkim w centrum i na południowym wschodzie Polski.

W ciągu dnia zachmurzenie wystąpi niemal w całym kraju, większe przejaśnienia możliwe są jedynie na południowym wschodzie. W wielu regionach wystąpią przelotne opady deszczu, a na Pomorzu opady ciągłe o umiarkowanym natężeniu - tam suma opadów może sięgnąć nawet 20 mm. W pozostałych częściach kraju opady wyniosą do około 15 mm.

Burze przejdą w środę przez centralną i południowo-wschodnią Polskę. Choć nie będą miały charakteru rozległego, lokalnie mogą przynieść intensywny deszcz oraz porywy wiatru dochodzące do 60 km/h.

Temperatura będzie wyraźnie zróżnicowana. Na północy kraju termometry pokażą zaledwie 10 st. C, w centrum około 22 st. C, a na południowym wschodzie nawet 27 st. C. Najchłodniej nad morzem i na Kaszubach - około 8 st. C.

Wiatr na ogół słaby i umiarkowany, chwilami porywisty. W rejonach podgórskich Karpat może osiągać w porywach do 65 km/h, a wysoko w górach nawet do 90 km/h.

Noc z burzami i przelotnym deszczem

W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie pozostanie duże, choć pojawią się większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu wystąpią w wielu regionach, z wyjątkiem Pomorza Zachodniego, gdzie powinno być sucho.

Na południu oraz krańcach wschodnich kraju nadal możliwe burze. Na południowym zachodzie suma opadów może sięgnąć 15 mm, a na Przedgórzu Sudeckim - nawet 20 mm.

Temperatura minimalna wyniesie od około 3 st. C na Pomorzu, 7 st. C na zachodzie, do 13 st. C na wschodzie i nawet 15 st. C na południowym wschodzie.

Wiatr pozostanie słaby i umiarkowany, w górach porywisty. W czasie burz możliwe są porywy do 60 km/h.