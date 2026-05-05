Polski rząd zdecydował o unieważnieniu wyboru ofert, a kolejnym krokiem będzie unieważnienie całego przetargu na system szyfrowanej łączności TETRA dla policji. Powodem jest udział w postępowaniu firmy powiązanej z chińskim producentem, co budziło wątpliwości w świetle nowych przepisów o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, wkrótce zostanie ogłoszony nowy przetarg, dostosowany do aktualnych wymogów prawnych.

Decyzja o unieważnieniu wyboru ofert na system szyfrowanej łączności TETRA dla polskiej policji zapadła po długich analizach i konsultacjach. Przetarg, którego wartość szacowano na niemal 100 milionów złotych, miał wyłonić dostawcę nowoczesnego systemu komunikacji dla służb mundurowych. Jednak udział w postępowaniu firmy powiązanej z chińskim producentem wzbudził poważne zastrzeżenia ze strony rządu oraz ekspertów ds. bezpieczeństwa.

Nowe przepisy i ochrona cyberbezpieczeństwa

Kluczowym czynnikiem, który wpłynął na decyzję o unieważnieniu przetargu, są nowe przepisy dotyczące krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Zgodnie z obowiązującą ustawą, zarówno producenci, jak i cały łańcuch dostaw nie mogą budzić jakichkolwiek wątpliwości z punktu widzenia interesu państwa. Firmy uznane za dostawców wysokiego ryzyka, w tym te powiązane z chińskim kapitałem, mogą zostać wykluczone z udziału w strategicznych zamówieniach publicznych.

W przypadku systemu TETRA, gdyby sprzęt został dostarczony przez powiązaną z Państwem Środka firmę, policja byłaby zobowiązana do jego wycofania w ciągu czterech lat. Taka sytuacja mogłaby narazić państwo na poważne straty finansowe i operacyjne. Mogłyby się pojawić także zarzuty o niegospodarność.

Co dalej z przetargiem?

Po unieważnieniu wyboru ofert, kolejnym krokiem będzie formalne zakończenie całego postępowania i rozpisanie nowego przetargu. Jak wynika z informacji, do których dotarł dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, zamawiający zamierza zmienić opis przedmiotu zamówienia, aby w pełni dostosować go do aktualnych wymogów prawnych.

Nowy przetarg ma wykluczyć możliwość udziału podmiotów, które mogą budzić wątpliwości z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego.