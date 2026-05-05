O tym, że do tanga trzeba dwojga, doskonale wiemy. Naukowcy z Uniwersytetu Colorado w Boulder wiedzą teraz, na czym ten efekt dokładnie polega. Wyniki ich najnowszych badań pokazują, że taniec łączy nie tylko ciała, ale i umysły tancerzy. Okazuje się, że gdy para tancerzy jest w pełni zsynchronizowana, nie tylko ich ruchy stają się harmonijne, synchronizacji ulegają również ich mózgi. Zaczynają pracować w niemal identycznym rytmie. To zjawisko może mieć znaczący wpływ nie tylko na naukę tańca czy ćwiczenia sportowe, ale dzięki niemu można też rozważać tworzenie nowych technologii generalnie wspierających współpracę między ludźmi.

Jedna z par podczas eksperymentu / Fot. The ATLAS Institute/CU Boulder / Materiały prasowe

Badacze postanowili przyjrzeć się bliżej argentyńskiemu tangu, tańcowi, który wymaga od partnerów nieustannej, subtelnej komunikacji i natychmiastowej reakcji na sygnały wysyłane przez drugą osobę. W eksperymencie wzięło udział pięć par doświadczonych tancerzy. Każdy z uczestników został wyposażony w specjalną czapkę EEG, rejestrującą aktywność elektryczną mózgu, oraz czujniki ruchu umieszczone na kostkach, pozwalające śledzić każdy krok.

Wyniki okazały się zaskakujące. Gdy tancerze poruszali się w idealnej harmonii, ich mózgi zaczynały pracować w niemal identycznym rytmie. Fale mózgowe, zarówno szybkie beta, związane z koncentracją, jak i wolniejsze theta, pojawiające się podczas relaksu, synchronizowały się w odpowiedzi na płynność i jedność ruchów partnerów. Najsilniejsze sprzężenie obserwowano, gdy reakcja partnera na ruch lidera następowała błyskawicznie, w czasie krótszym niż 200 milisekund.

Obserwacja doprowadziła do innowacji. Zespół badawczy zaprojektował prototyp urządzenia noszonego na nadgarstku, które monitoruje synchronizację fal mózgowych tancerzy i informuje ich o tym za pomocą wibracji. Kiedy mózgi partnerów spotykają się w tym samym rytmie, urządzenie intensywnie wibruje, wzmacniając poczucie połączenia. Gdy synchronizacja zanika, wibracje stają się mniej intensywne, sygnalizując konieczność poprawy współpracy.

Technologia może ułatwić naukę tańca i zwiększyć świadomość własnych zachowań

Testy prototypu wykazały, że taka technologia może nie tylko ułatwić naukę tańca, ale także zwiększyć świadomość własnych zachowań i reakcji partnera. W przyszłości podobne rozwiązania mogą znaleźć zastosowanie w innych dziedzinach wymagających ścisłej współpracy bez użycia słów - od gier zespołowych, przez wspólne muzykowanie, aż po jazdę na rowerze w peletonie.

Jedną z autorek i równocześnie uczestniczek badania była Ruojia Sun, która nie tylko współtworzyła projekt, ale także sama tańczyła tango podczas eksperymentu. Podkreśla ona, że tango to taniec oparty na improwizacji i subtelnych sygnałach, takich jak delikatny nacisk dłoni czy nieznaczny ruch tułowia. To właśnie ta nieświadoma, niewerbalna komunikacja decyduje o sukcesie na parkiecie.

Naukowcy są przekonani, że zrozumienie i świadome wykorzystywanie tego typu synchronizacji może zrewolucjonizować nie tylko naukę tańca, ale także treningi sportowe czy zespołowe działania w pracy.

W sporcie musisz przewidywać, co zrobi twój partner z drużyny. Dzięki takim systemom można lepiej nauczyć się rozumieć siebie nawzajem podczas treningów - podkreśla Thiago Roque, główny autor badania, którego wyniki prezentowano podczas specjalistycznej konferencji naukowej w Chicago.

