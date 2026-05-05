Tragiczny poranek w Przasnyszu w województwie mazowieckim. Dwie osoby zginęły w wypadku Audi na DK57. Samochód uderzył w drzewo.

Zniszczony samochód po tragicznym wypadku w Przasnyszu / Mazowiecka Policja /

We wtorek, 5 maja, tuż po godzinie 6:00 doszło do poważnego wypadku na DK57 w Przasnyszu.

Na ul. Słowackiego kierowca Audi A3 z niewyjaśnionych przyczyn najprawdopodobniej stracił panowanie nad samochodem, zjechał z drogi i uderzył w drzewo - poinformowała policja.

Na miejscu zginęli dwaj podróżujący samochodem mężczyźni.

Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia.

W związku z wypadkiem na DK57 pojawiły się utrudnienia w ruchu. Pojazdy kierowano na objazdy drogami lokalnymi.