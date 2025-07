W Brennej (woj. śląskie) dziś rano doszło do tragicznego wypadku. 31-letni mężczyzna zginął po tym, jak zestaw z minikoparką i przyczepą stoczył się ze skarpy. Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratury.

31-latka nie udało się uratować / Śląska policja /

Do wypadku doszło około godziny 7:00. Na terenie prywatnym 31-letni mieszkaniec miejscowości wykonywał prace przy użyciu minikoparki. Podczas wjazdu maszyną na przyczepę podpiętą do samochodu dostawczego marki Iveco, doszło do nieoczekiwanego wypadku.

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności zdarzenia / Śląska policja / Policja

Zestaw stoczył się ze skarpy

W trakcie manewru zestaw pojazdów zaczął zjeżdżać w dół po stromej drodze. Operator minikoparki nie zdążył opuścić maszyny. Całość stoczyła się ze skarpy, pociągając za sobą mężczyznę.

Na miejscu pojawiły się służby ratunkowe, które wydobyły mężczyznę z pojazdu. Rozpoczęto reanimację, która, niestety, nie przyniosła efektu. Lekarz na miejscu stwierdził zgon 31-latka.

Policja pod nadzorem prokuratury będzie wyjaśniać przyczyny tragedii.