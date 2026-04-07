Na przełomie kwietnia i maja Szczawnica-Jaworki zamieni się w centrum pasterskiej tradycji. Redyk Wiosenny 2026 to nie tylko widowiskowe wyprowadzenie owiec na hale, ale także bogaty program wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i kulinarnych. Organizatorzy zapraszają wszystkich – mieszkańców, turystów, rodziny z dziećmi i miłośników góralskiej kultury.

Wiosna w Pieninach to czas, gdy przyroda budzi się do życia, a wraz z nią odradzają się tradycje, które od wieków kształtowały tożsamość regionu. W dniach od 30 kwietnia do 2 maja 2026 roku Szczawnica-Jaworki stanie się miejscem wyjątkowego wydarzenia - Redyku Wiosennego. To coroczne święto, które przyciąga nie tylko lokalną społeczność, ale także licznych turystów z całej Polski i zagranicy.

Redyk Wiosenny to coś więcej niż tylko folklorystyczna impreza. Tegoroczna edycja wpisuje się w obchody Międzynarodowego Roku Pasterstwa i Pastwisk, co nadaje wydarzeniu szczególny, edukacyjny wymiar. Organizatorzy przygotowali bogaty program, który pozwoli uczestnikom nie tylko podziwiać piękno góralskiej tradycji, ale także zrozumieć jej współczesne znaczenie i wyzwania, przed jakimi stoi pasterstwo w XXI wieku.

Konferencje, wystawy i filmy - nauka przez zabawę

Jednym z kluczowych punktów programu będzie konferencja poświęcona kondycji współczesnego pasterstwa oraz jego przyszłości. Prelegenci przybliżą uczestnikom, jak zmienia się życie baców i juhasów, jakie są perspektywy dla tradycyjnego wypasu owiec i jak można pogodzić ochronę przyrody z zachowaniem dziedzictwa kulturowego.

Nie zabraknie także wystaw tematycznych oraz pokazów filmowych, które w przystępny sposób przybliżą historię i codzienność pasterzy w Pieninach. To doskonała okazja, by zobaczyć archiwalne fotografie, narzędzia pracy czy tradycyjne stroje, a także posłuchać opowieści o dawnych zwyczajach.

Koncerty, występy i konkursy - święto dla całych rodzin

Redyk Wiosenny to także prawdziwa uczta dla miłośników muzyki i tańca. Na scenie pojawią się zespoły folklorystyczne, które zaprezentują góralskie pieśni i tańce, wprowadzając uczestników w niepowtarzalny klimat regionu. Dla najmłodszych przygotowano specjalne animacje i warsztaty, dzięki którym dzieci będą mogły poznać tajniki pasterskiego rzemiosła.

Nieodłącznym elementem wydarzenia są także stoiska z rękodziełem i regionalnymi przysmakami. Koła Gospodyń Wiejskich zmierzą się w konkursie kulinarnym, prezentując tradycyjne potrawy, które od pokoleń goszczą na stołach mieszkańców Pienin. To niepowtarzalna okazja, by spróbować oscypków, bundzu, żętycy czy domowych wypieków.

Kulminacja wydarzenia - tradycyjny redyk

Największą atrakcją Redyku Wiosennego jest bez wątpienia finałowy redyk, czyli uroczyste wyprowadzenie owiec na górskie hale. To widowisko, które co roku przyciąga tłumy widzów, zachwycając zarówno dzieci, jak i dorosłych. Barwna procesja pasterzy i stad owiec, dźwięki trombit i góralskich śpiewów, a wszystko to w malowniczej scenerii Pienin - to obraz, który na długo pozostaje w pamięci uczestników.

Redyk to nie tylko pokaz tradycji, ale także żywa lekcja historii i kultury regionu. Uczestnicy mogą na własne oczy zobaczyć, jak wyglądało życie pasterzy przed laty, a także porozmawiać z bacami i juhasami, którzy chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami.

Wydarzenie dla każdego

Redyk Wiosenny 2026 to propozycja dla wszystkich, którzy chcą poczuć prawdziwy klimat Pienin i zanurzyć się w góralskiej tradycji. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie jest otwarte dla każdego - zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i dla miłośników kultury, przyrody czy regionalnej kuchni. W poprzednich latach wielu gości przyjeżdżało tylko na jeden dzień, jednak wyjątkowa atmosfera sprawiała, że zostawali na dłużej, ciesząc się gościnnością i bogactwem atrakcji.

Warto już dziś zaplanować wizytę w Szczawnicy-Jaworkach na przełomie kwietnia i maja, by na własne oczy zobaczyć, jak żywa jest tradycja pasterska w sercu Pienin.