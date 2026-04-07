Na przełomie kwietnia i maja Szczawnica-Jaworki zamieni się w centrum pasterskiej tradycji. Redyk Wiosenny 2026 to nie tylko widowiskowe wyprowadzenie owiec na hale, ale także bogaty program wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i kulinarnych. Organizatorzy zapraszają wszystkich – mieszkańców, turystów, rodziny z dziećmi i miłośników góralskiej kultury.
Wiosna w Pieninach to czas, gdy przyroda budzi się do życia, a wraz z nią odradzają się tradycje, które od wieków kształtowały tożsamość regionu. W dniach od 30 kwietnia do 2 maja 2026 roku Szczawnica-Jaworki stanie się miejscem wyjątkowego wydarzenia - Redyku Wiosennego. To coroczne święto, które przyciąga nie tylko lokalną społeczność, ale także licznych turystów z całej Polski i zagranicy.
Redyk Wiosenny to coś więcej niż tylko folklorystyczna impreza. Tegoroczna edycja wpisuje się w obchody Międzynarodowego Roku Pasterstwa i Pastwisk, co nadaje wydarzeniu szczególny, edukacyjny wymiar. Organizatorzy przygotowali bogaty program, który pozwoli uczestnikom nie tylko podziwiać piękno góralskiej tradycji, ale także zrozumieć jej współczesne znaczenie i wyzwania, przed jakimi stoi pasterstwo w XXI wieku.
Jednym z kluczowych punktów programu będzie konferencja poświęcona kondycji współczesnego pasterstwa oraz jego przyszłości. Prelegenci przybliżą uczestnikom, jak zmienia się życie baców i juhasów, jakie są perspektywy dla tradycyjnego wypasu owiec i jak można pogodzić ochronę przyrody z zachowaniem dziedzictwa kulturowego.
Nie zabraknie także wystaw tematycznych oraz pokazów filmowych, które w przystępny sposób przybliżą historię i codzienność pasterzy w Pieninach. To doskonała okazja, by zobaczyć archiwalne fotografie, narzędzia pracy czy tradycyjne stroje, a także posłuchać opowieści o dawnych zwyczajach.
Redyk Wiosenny to także prawdziwa uczta dla miłośników muzyki i tańca. Na scenie pojawią się zespoły folklorystyczne, które zaprezentują góralskie pieśni i tańce, wprowadzając uczestników w niepowtarzalny klimat regionu. Dla najmłodszych przygotowano specjalne animacje i warsztaty, dzięki którym dzieci będą mogły poznać tajniki pasterskiego rzemiosła.
Nieodłącznym elementem wydarzenia są także stoiska z rękodziełem i regionalnymi przysmakami. Koła Gospodyń Wiejskich zmierzą się w konkursie kulinarnym, prezentując tradycyjne potrawy, które od pokoleń goszczą na stołach mieszkańców Pienin. To niepowtarzalna okazja, by spróbować oscypków, bundzu, żętycy czy domowych wypieków.
Największą atrakcją Redyku Wiosennego jest bez wątpienia finałowy redyk, czyli uroczyste wyprowadzenie owiec na górskie hale. To widowisko, które co roku przyciąga tłumy widzów, zachwycając zarówno dzieci, jak i dorosłych. Barwna procesja pasterzy i stad owiec, dźwięki trombit i góralskich śpiewów, a wszystko to w malowniczej scenerii Pienin - to obraz, który na długo pozostaje w pamięci uczestników.
Redyk to nie tylko pokaz tradycji, ale także żywa lekcja historii i kultury regionu. Uczestnicy mogą na własne oczy zobaczyć, jak wyglądało życie pasterzy przed laty, a także porozmawiać z bacami i juhasami, którzy chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami.
Redyk Wiosenny 2026 to propozycja dla wszystkich, którzy chcą poczuć prawdziwy klimat Pienin i zanurzyć się w góralskiej tradycji. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie jest otwarte dla każdego - zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i dla miłośników kultury, przyrody czy regionalnej kuchni. W poprzednich latach wielu gości przyjeżdżało tylko na jeden dzień, jednak wyjątkowa atmosfera sprawiała, że zostawali na dłużej, ciesząc się gościnnością i bogactwem atrakcji.
Warto już dziś zaplanować wizytę w Szczawnicy-Jaworkach na przełomie kwietnia i maja, by na własne oczy zobaczyć, jak żywa jest tradycja pasterska w sercu Pienin.