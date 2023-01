Złodziej-recydywista okradł bożonarodzeniową szopkę w sanktuarium M.B. Cudownego Medalika na zakopiańskiej Olczy. W pościg za złodziejem ruszył ksiądz i policjant po służbie. Okazało się, że 34-latek z woj. pomorskiego ma na koncie jeszcze inne przestępstwa. Usłyszał pięć zarzutów i trafił do aresztu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zdarzenie opisał PAP ks. Jacek z tutejszej parafii. Wyjaśnił, że początkowo siostra zakonna zorientowała się, że w szopce brakuje ciupagi, którą w góralskiej szopce trzymała postać juhasa.



Sprawdziliśmy na monitoringu co się stało. Okazało się, że ciupagę ktoś po prostu ukradł. Później namierzyliśmy mężczyznę wychodzącego z kościoła, który oprócz ciupagi zabrał także góralski serdak i ruszyłem w pościg samochodem - relacjonował ks. Jacek.



Pościg księdza za złodziejem zauważył miejscowy policjant po służbie, który błyskawicznie włączył się w pogoń za podejrzanym. Ksiądz i policjant złapali złodzieja na następnym osiedlu Stary Młyn. Tam mężczyzna został obezwładniony. Następnie przybyli na miejsce policjanci zatrzymali 34-latka. Policjant po służbie, który zatrzymał uciekiniera, pamiętał go z poprzednich interwencji.

Szereg przestępstw w Zakopanem

Na przesłuchaniu okazało się, że mężczyzna przyjechał do Zakopanego z województwa pomorskiego i w mieście pod Giewontem dokonał szeregu przestępstw. Podczas świąt dokonał kradzieży z włamaniem na Zakopiańskiej Cyrhli, dwukrotnie kierował groźby karalne, następnie okradł bożonarodzeniową szopkę i oprócz rekwizytów, z kościoła ukradł różaniec. Podczas ucieczki zarysował samochód powodując straty na niemal 4 tys. zł.



Ostatecznie mężczyzna usłyszał pięć zarzutów, a prokurator wystąpił do sądu o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i mężczyzna został aresztowany na okres trzech miesięcy - powiedział rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek.

Recydywista trafi do więzienia

To jednak nie koniec przestępczej historii 34-latka. Po przewiezieniu podejrzanego do zakładu karnego okazało się, że mężczyzna już wcześniej w innych miejscach również popełnił przestępstwa kradzieży, za które miał wymierzone kary pozbawienia wolności w zawieszeniu. Teraz będzie musiał te wyroki odsiedzieć w więzieniu.



W sanktuarium Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik na zakopiańskiej Olczy co roku na czas Świąt Bożego Narodzenia powstaje dużych rozmiarów szopka, w której postacie ubrane są w góralskie stroje