W Tylmanowej w powiecie nowotarskim (woj. małopolskie) przewiercony został gazociąg. Doszło do tego w czasie prac remontowych na drodze wojewódzkiej. Z okolicznych domów i sklepu ewakuowano ludzi.

Zdj. ilustracjne / Shutterstock

Strażacy dostali informację o niebezpiecznej sytuacji w Tylmanowej ok. godz. 15.30. Rzecznik małopolskich strażaków Hubert Ciepły poinformował, że w okolicach mostu na drodze wojewódzkiej nr 969 przewiercona została główna magistrala. Doszło do tego w czasie prac remontowych.

Nie ma osób poszkodowanych. Ruch w tym rejonie został wstrzymany.

Na miejscu jest ponad 30 strażaków oraz przedstawiciele innych służb. Z okolicznych domów i sklepu ewakuowano ludzi.

Na razie nie wiadomo, jak długo może potrwać interwencja służb w związku z uszkodzeniem gazociągu. Gmina Ochotnica Dolna, której częścią jest Tylmanowa, sugeruje w mediach społecznościowych, że trzeba się przygotować na kilkugodzinne utrudnienia.

"Apelujemy o rozwagę, cierpliwość i stosowanie się do poleceń służb" - podkreślono w komunikacie.