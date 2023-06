W Zakopanem dobiegają końca remonty głównych dróg. Jeszcze przed wakacjami nową nawierzchnię uzyska popularna droga do Kuźnic. W czasie wakacji będą jednak utrudnienia związane z budową nowego ronda na wjeździe do Zakopanego.

Zdjęcie ilustracyjne

Rondo powstaje w ciągu zakopianki na wjeździe do miasta, a inwestycję za 9,5 mln zł realizuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Utrudnienia w tym miejscu mają potrwać do końca września.

Remonty głównych arterii Zakopanego, w tym najdłuższy pięciokilometrowy odcinek drogi łączącej zakopiankę z Olczą i dalej biegnący w kierunku Kuźnic i Wielkiej Krokwi, zostały zakończone lub dobiegają końca. Wyremontowana została także ul. Bronisława Czecha w okolicy skoczni narciarskich wraz z parkingami po obu stronach jezdni. Kończy się remont ul. Jagiellońskiej biegnącej od stacji kolejowej. Prace trwają na ulicy Chałubińskiego - tam remont ma być zakończony przed wakacjami. Oddano także do użytku wyremontowaną i przebudowaną ulicę Żeromskiego.

Na remonty dróg władze Zakopanego pozyskały finansowanie m.in. z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 30 mln zł. Remonty są związane z czerwcowymi igrzyskami europejskimi.

Rozpoczął się także remont ulicy Ustóp, która biegnie wzdłuż zakopianki, i ulicy Stare Krzeptówki. Po wakacjach mają ruszyć kolejne prace remontowe ulic: Zwierzyniecka, Tuwima, Szkolna, Hrube, Króle i Harenda.

Remontów dróg w Zakopanem jest sporo. W maju nastąpiła kumulacja robót drogowych, ponieważ wcześniej nie pozwalały na nie warunki pogodowe. Czekamy również na pozwolenie na budowę bardzo ważnych dróg związanych z centrum komunikacyjnym - to będą nowe drogi łączące stację kolejową z nowopowstającym rondem przy wjeździe do Zakopanego. Planujemy budowę tego łącznika zakończyć w przyszłym roku - powiedział PAP burmistrz Zakopanego Leszek Dorula.

Jeszcze przed wakacjami będzie wylana pierwsza warstwa drogi do Kuźnic, czyli ulicy Przewodników Tatrzańskich, która jest remontowana wraz z infrastrukturą podziemną. W ciągu wakacji będzie trwała gruntowna przebudowa placu postojowego w Kuźnicach przy dolnej stacji kolejki linowej na Kasprowy Wierch.

W Kuźnicach mamy już za sobą najcięższe roboty przy budowie tego dwupoziomowego placu. Ma być on ukończony do końca bieżącego roku i będzie stanowił ważną część powstającego centrum komunikacyjnego, którego ogólny koszt to 90 mln zł - przekazał burmistrz.

Głównym punktem centrum komunikacyjnego będzie dworzec kolejowo-autobusowy. Prace na dworcu dobiegają końca. Gruntownie odrestaurowano historyczne budynki stacji kolejowej, a także powstał wielopoziomowy parking, zupełnie nowy plac manewrowy i dworzec dla autobusów komunikacji dalekobieżnej. Nowy wizerunek zyska otoczenie dworca kolejowego, który ma zostać oddany do użytku w połowie wakacji. Do tego czasu pociągi do i z Zakopanego w wakacje będą kursowały z dworca tymczasowego.