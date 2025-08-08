Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 24-letniemu mężczyźnie, który w czerwcu ubiegłego roku miał podpalić zabytkowy kościół św. Heleny z 1687 roku. Straty po pożarze oszacowano na blisko 3,8 mln zł.

Akt oskarżenia za podpalenie zabytkowego kościoła św. Heleny w Nowym Sączu / X/zrzut ekranu / Shutterstock

Jak poinformowała w piątek prokuratura, ustalenie przebiegu i sprawcy zdarzenia było możliwe dzięki analizie monitoringu.

Dzięki wnikliwej i intensywnej pracy prokuratora oraz funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu ustalono przebieg i sprawcę zdarzenia. Kluczowe znaczenie miała analiza zapisów monitoringów wokół cmentarza i kościoła św. Heleny - podkreśliła rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, prok. Justyna Rataj-Mykietyn.

W toku śledztwa biegły z zakresu pożarnictwa wskazał miejsce powstania pożaru oraz jego potencjalne źródła. Równolegle prowadzone były czynności operacyjne, które pozwoliły na ustalenie i zatrzymanie sprawcy.

Do pożaru doszło 16 czerwca ubiegłego roku. W wyniku podpalenia zniszczeniu uległy elementy konstrukcyjne świątyni oraz jej wyposażenie. Straty oszacowano na blisko 3,8 mln zł.

W pożarze ucierpiały m.in. barokowy ołtarz główny Matki Bożej Pocieszenia, tabernakulum, dwa wczesnobarokowe ołtarze boczne, krucyfiksy barokowo-ludowe, obraz św. Jakuba, a także 15 innych obrazów olejnych, relikwiarz z XIX wieku, organy oraz zabytkowe drzwi i elementy wyposażenia liturgicznego.