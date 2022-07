Po rekordowych upałach, jakie nawiedziły Podhale w poprzednim tygodniu, teraz prognozowany jest bardzo duży spadek temperatury. W weekend, wysoko w Tatrach, można spodziewać się nawet śniegu i mrozu - mówi dyżurny synoptyk IMGW Izabela Guzik.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w weekend w Tatrach noce będą chłodne.

Temperatura minimalna wyniesie od 8 do 10 stopni, a w dzień wzrośnie do około 18-20. Natomiast wysoko w Tatrach, powyżej 2 tys. metrów nad poziomem morza, będzie znacznie chłodniej. Temperatura w nocy spadnie do około 2 stopni Celsjusza, dlatego mogą występować przelotne opady deszczu ze śniegiem oraz krupy śnieżnej - informuje Izabela Guzik.

Z niedzieli na poniedziałek, na szczytach Tatr, IMGW prognozuje nawet krótkotrwały spadek temperatury powietrza poniżej zera.