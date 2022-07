Tatrzański Park Narodowy ostrzega, że z powodu opadów deszczu na szlakach jest mokro i ślisko, a na odcinkach leśnych w wielu miejscach występuje błoto.

Deszcz w Tatrach / Shutterstock

W Tatrach nastąpiło ochłodzenie i zaczął padać deszcz. Temperatura na Kasprowym Wierchu spadła do 12 st. C. Pogodę w pozostałych rejonach na bieżąco przekazuje na swojej swojej stronie Tatrzański Park Narodowy. Najzimniej będzie dziś w Łomnicy, gdzie temperatura powietrza wynosi 9 st. C. A ile termometry wskazują w pozostałych miejscach?

Zakopane - 18 st. C

Dolina Chochołowska - 18 st. C

Dolina Kościeliska - 18 st. C

Dolina Pięciu Stawów Polskich - 14 st. C

W wyższych partiach Tatr Wysokich, po stronie północnej, jest jeszcze kilka miejsc, gdzie zalegają płaty starego, twardego śniegu. Jak podaje TPN most przy Polanie Olczyskiej jest uszkodzony, można przejść, ale należy zachować szczególną ostrożność.

Uwaga na burze!

W górach trwa burzowy okres. Wyładowania atmosferyczne występują głównie w godzinach południowych i popołudniowych, dlatego lepiej na wycieczki wychodzić wcześnie rano.

Jak czytamy w komunikacie TPN: "Gdy jednak burza zastanie nas w górach, należy jak najszybciej opuścić szczyty, granie i nie zbliżać się do cieków wodnych. Nie wolno chować się do mokrych żlebów lub pod skalne okapy ani opierać o skałę. Należy usiąść na plecaku i podkurczając nogi, zwinąć się w kłębek. Należy zabezpieczyć się też od deszczu, aby uniknąć wychłodzenia. Grupa turystów powinna się rozproszyć – nie siadać obok siebie".