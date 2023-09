Spółka Geotermia Podhalańska (GP) podpisała dziś umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie dotacji na rozbudowę systemu geotermalnego. GP otrzyma na ten cel 52,6 mln złotych dofinansowania, a koszt całości inwestycji wyniesie ponad 88 mln złotych. Ma ona zostać zrealizowana do końca 2025 roku.

Miejsce odwiertu geotermalnego w Szaflarach k. Zakopanego / Art Service / PAP

Spółka Geotermia Podhalańska S.A. otrzymała dofinansowanie w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej S.A. w ramach programu 5.9 Polska Geotermia Plus. Część 1) Geotermia Głęboka. Źródłem finansowania wkładu własnego będzie dokapitalizowanie Geotermii przez NFOŚiGW.

O inwestycji

Nowy odwiert ma zwiększyć wykorzystanie zasobów geotermalnych dla uzyskania większej produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych, co pozwoli na dalszy rozwój Geotermii Podhalańskiej przy jednoczesnym pozytywnym wpływie na jakość powietrza w regionie.

Złoża z nowego otworu produkcyjnego Bańska PGP-7 będą ujęte z wód termalnych z utworów mezozoicznych podłoża niecki podhalańskiej. Będzie miał on długość ponad 4 km pod poziomem gruntu, a temperatura wydobywanej wody ma mieć ok. 85 stopni Celsjusza przy wydajności eksploatacyjnej ok. 350 metrów sześciennych na godzinę. Wody te będą wykorzystane do celów grzewczych w instalacji ciepłowniczej PEC Geotermia Podhalańska S.A. Da to możliwość podłączenia kolejnych odbiorców.

Inwestycja zakłada także budowę rurociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zakup i montaż czterech wymienników ciepła, budowę chłodni wentylatorowych oraz rozbudowę sieci i przyłączy ciepłowniczych.

Szacuje się, że dzięki budowie nowego odwiertu produkcyjnego Bańska PGP-7 i zamontowaniu wymienników ciepła dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej z ciepłowni geotermalnej wzrośnie o niemal 15 MWt. Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia tzw. "niskiej emisji". Efektem projektu będzie zmniejszona emisja gazów cieplarnianych do atmosfery, zmniejszenie zapotrzebowania na zasoby naturalne oraz zastąpienie paliw opałowych nieprzyjaznych środowisku na rzecz odnawialnych źródeł energii.