Ogromna lawina zeszła pod Rysami w Tatrach. Porwała prawdopodobnie trzy osoby, jedna jest poszkodowana - informuje Maciej Pałahicki, reporter RMF FM. Na lawinisku trwa akcja poszukiwawcza.

Śmigłowiec TOPR - zdjęcie ilustracyjne / Paweł Murzyn / East News

Ogromna lawina zeszła w południe pod Rysami - najwyższym szczytem polskich Tatr.

Lawina nie zeszła żlebem, którym wiedzie szlak na Rysy, a Żlebem Orłowskiego - tuż obok Buli pod Rysami. Masy śniegu dotarły jednak do ścieżki idącej wokół Czarnego Stawu i porwały prawdopodobnie trzy osoby - relacjonuje reporter RMF FM Maciej Pałahicki.

Jak informują ratownicy TOPR, jedna z osób została częściowo przysypana. Pozostałym nic się nie stało.

Ratownicy odkopali zaspanego turystę, udzielili mu pierwszej pomocy i około godz. 12:30 śmigłowcem przetransportowali do zakopiańskiego szpitala. Nie wiadomo, jaki jest jego stan.

Akcja ratunkowa jednak trwa.

Pod śniegiem mogą znajdować się ludzie.

Ratownicy za pomocą sond przeszukują lawinisko, sprawdzając, czy nie ma więcej poszkodowanych.

2. stopień zagrożenia lawinowego

W Tatrach zapowiadane są opady śniegu i silny wiatr, w związku z tym TOPR podniósł zagrożenie lawinowe do drugiego stopnia.

Warunki do uprawiania turystyki są niekorzystne. W partiach szczytowych pada śnieg, co znacznie utrudni poruszanie się. Dodatkowo wieje silny wiatr, a utrudnieniem jest niski pułap chmur i mgła, które mogą prowadzić do utraty orientacji i pobłądzeń. Na wielu szlakach występują oblodzenia i jest ślisko.

W komentarzu do komunikatu lawinowego TOPR czytamy: "Sytuacja lawinowa pogarsza się (...). Uwaga na świeżo utworzone depozyty pod ścianami, w pobliżu grani, oraz we wszelkich zagłębieniach terenowych. Depozyty te ulokowane na starym zmrożonym podłożu o umiarkowanej stabilności. Poniżej wys. 1800 m opady deszczu, powodujące przemoczenie pokrywy. Możliwe samoczynne lawiny".