Zakopane wdraża nowy system do poboru opłaty miejscowej od turystów. Ma on uprościć również prowadzenie elektronicznej ewidencji pobytów.

Turyści na Krupówkach w Zakopanem, / Grzegorz Momot / PAP

Burmistrz Zakopanego: Przewidujemy okres przejściowy

Wszyscy przedsiębiorcy - kwaterodawcy, hotelarze, właściciele pensjonatów - będą musieli zarejestrować się w systemie. Przewidujemy półroczny okres przejściowy, w którym będą funkcjonowały równolegle systemy papierowy i elektroniczny - przekazał burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz. Zapewnił, że opłata miejscowa pobierana od turystów nie wzrasta - nadal wynosi 2 zł od osoby za dobę pobytu pod Giewontem.



System Travelhost ma zapewnić automatyczne wyliczanie należnej opłaty miejscowej oraz generowanie raportów przekazywanych do urzędu. Umożliwia obsługę online z komputera, tabletu lub telefonu. Tym samym eliminuje konieczność prowadzenia papierowej ewidencji i ogranicza błędy wynikające z ręcznych wyliczeń.

Infografika przygotowana przez UM w Zakopanem / UM Zakopane / Materiały prasowe

Burmistrz zaznaczył, że aktywne konto w systemie umożliwi przedsiębiorcom aktualizację danych obiektów noclegowych, co będzie istotne w kontekście planowanego obowiązku posiadania indywidualnego numeru identyfikacyjnego obiektu.

W 2024 r. z tytułu opłaty miejscowej Zakopane uzyskało 5,2 mln zł, a w ubiegłym roku około 6 mln zł.

Roczny koszt obsługi systemu to ok. 30 tys. zł, podczas gdy utrzymanie papierowych kwitariuszy wraz z obsługą kosztuje ok. 14 tys. zł, nie licząc zatrudnienia urzędnika zajmującego się tym zadaniem.

Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej ocenił, że Travelhost raczej ułatwi funkcjonowanie mniejszym kwaterodawcom i drobnym przedsiębiorcom.

Dla turystów nic się nie zmieni - zapewnił.