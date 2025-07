Tatrzański Park Narodowy opublikował najnowsze dane dotyczące ruchu turystycznego. Wynika z nich, że od początku roku do końca czerwca park odwiedziły ponad 2 mln osób. Tylko w czerwcu odnotowano prawie 600 tysięcy wejść turystów. Dzięki danym wiemy też, które z punktów Tatrzańskiego Parku Narodowego są najpopularniejsze.

Kolejki na szlaku na Giewont. Zdjęcie archiwalne / Maciej Pałahicki / RMF FM

Więcej turystów, większa presja na środowisko

Tatry są wyjątkowe - niewielkie, ale niezwykle różnorodne i unikalne przyrodniczo. Ich popularność nie dziwi - zaznaczył dyrektor TPN Szymon Ziobrowski. Jednocześnie, jak podkreślił, skala odwiedzin wiąże się z coraz większą presją na przyrodę oraz infrastrukturę parku.

Zdaniem dyrektora, obserwowany jest stały wzrost liczby turystów - nie tylko z Polski, ale także z zagranicy - oraz wyraźny powrót do masowej turystyki po pandemii Covid-19.

Zjawisko to widoczne jest na całym świecie i często przekracza poziomy sprzed 2020 roku - dodał Ziobrowski. Cieszy jednak, jak zaznaczył, że coraz więcej osób wybiera aktywny wypoczynek w górach: To zdrowe i potrzebne - powiedział.

Równocześnie dyrektor TPN podkreślił, że park podejmuje działania, by organizacja ruchu turystycznego była jak najbardziej efektywna i jak najmniej uciążliwa dla przyrody.

Najpopularniejsze miejsca w Tatrach

Tatrzański park do końca czerwca 2024 roku odwiedziły łącznie 2 000 841 osób. Największą popularnością wśród turystów w pierwszym półroczu cieszył się Kasprowy Wierch, na który wjechało kolejką linową 253 533 turystów.

W kierunku Morskiego Oka z Palenicy Białczańskiej wyruszyło w tym czasie 240 784 osoby, a Dolinę Kościeliską odwiedziło 210 614 turystów.

Coraz większą popularność zdobywa też zakup tzw. e-biletu, który pozwala ominąć kolejki do wejścia na teren parku - w pierwszym półroczu skorzystało z niego 382 864 odwiedzających. Do TPN weszło także 105 390 osób uprawnionych do bezpłatnego wstępu w ramach Karty Dużej Rodziny.

Turystów przybywa

Dla porównania, w analogicznym okresie ubiegłego roku Tatry odwiedziło 1 792 832 osoby. W całym 2024 r. odnotowano rekordową liczbę 5 091 000 wejść, a rok wcześniej - 4,5 mln.

Dla kontrastu, w 2015 r. wszystkie szlaki w polskiej części Tatr odwiedziło 3,1 mln turystów.

W Tatrach każdy znajdzie coś dla siebie

W polskiej części Tatr dostępnych jest 275 km znakowanych szlaków turystycznych o różnym stopniu trudności - od bardzo łatwych, odpowiednich dla rodzin z dziećmi, po wymagające trasy wysokogórskie z zabezpieczeniami w postaci łańcuchów, klamer i drabinek. Szlaki oznaczane są pięcioma kolorami: czarnym, czerwonym, zielonym, niebieskim i żółtym.