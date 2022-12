200 fotografii autorstwa Władysława Wernera prezentowanych jest na drugiej tymczasowej wystawie w Gmachu Głównym Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem przy Krupówkach. To zaledwie ułamek spuścizny tego fotografa - podaje portal podhale24.pl.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Wernisaż wystawy "Władysław Werner. Fotograf Tatr i Zakopanego" odbył się w piątkowy wieczór 16 grudnia. Ekspozycja przedstwia 200 prac jednego autora, na których ukazane było życie górali i mieszkańców Podhala.

Zdjęcia ukazują sporty zimowe, tańczących górali, ale także ludzi u lekarza, zdobienia i okucia oraz portrety. Wszystkie te fotografie składają się na obraz Podhala z lat 1950-1960.



Liczba zdjęć, jakie pozostały po Władysławie Wernerze szacuje się w przedziale 100 - 200 tys. bowiem część zdjęć nie została podpisana nazwiskiem autora. Zdjęcia do wystawy wybierał Zbigniew Ładygin. - Miałem ok. 5 tys. zdigitalizowanych zdjęć. Z nich wybrałem 400 - zaznacza kurator wystawy.



Na wystawie znalazły się także dokumenty Władysława Wernera, a także jego aparat PENTACON six TL, którym wykonywał większość zdjęć.