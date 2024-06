"Nikt nie podchodził do niedźwiedzicy z młodymi, a one wkrótce odeszły w swoją stronę. Brawa dla turystów za odpowiedzialne zachowanie!" - napisali pracownicy Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego po zdarzeniu, do którego doszło w Dolinie Chochołowskiej.

Para turystów spotkała na szlaku w Dolinie Chochołowskiej niedźwiedzicę z młodymi niedźwiadkami. Nie dość, że zachowali "zimną krew", to jeszcze postąpili bardzo odpowiedzialnie. Nie wpadli w panikę, nie zaczęli uciekać, ale też nie podeszli, by robić zdjęcia drapieżnikom, a zachowali odpowiedni dystans. W przypadku spotkania matki-niedźwiedzicy z dziećmi sytuacja jest szczególnie niebezpieczna. Tatrzański Park Narodowy ostrzega, że wejście pomiędzy nią a jej młode może sprowokować niedźwiedzicę do ataku w obronie. Wideo zamieszone w sieci przez pracowników Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego zebrało masę pozytywnych komentarzy internautów. TPN przestrzega także, aby nigdy nie zostawiać na szlaku śmieci, odpadków jedzenia i w żadnym wypadku nie próbować dokarmiać żadnych dzikich zwierząt.

