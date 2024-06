"Kwestia związków partnerskich jest na dobrej drodze do rozwiązania" - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM Maciej Gdula. Wiceminister powiedział jednak, że wciąż trwają w tej sprawie rozmowy z PSL.

Maciej Gdula / Jakub Rutka / RMF FM

Rozmawiajmy o dzieciach. One już wychowują się w rodzinach, w których rodzice są tej samej płci. Takie dzieci powinny być przysposobione - uważa Maciej Gdula. Zorganizowanie "przysposobienia" zabezpiecza te dzieci - tłumaczył.

Zdaniem polityka Lewicy, kwestia związków partnerskich to problem, który jest dla Polaków bardzo ważny i był jednym z istotnych powodów, dla których obywatele poszli do wyborów. Gdula przekazał, że problem związków partnerskich "jest na dobrej drodze do rozwiązania", a trwa to tak długo, ponieważ "nie było dobrej koniunktury".

Liczę na to, że nasze koleżanki i koledzy przychylą się do naszych argumentów - powiedział.

Kłopoty na Lewicy

Zapytany, czy Lewicy grozi rozpad, Gdula odparł:

Naszym problemem nie jest (wbrew temu, co niektórzy mówią) Donald Tusk czy Platforma Obywatelska. Naszym problemem są nasze wewnętrzne relacje na Lewicy. Lewica musi się zastanowić, jaki jest z nią problem. Jesteśmy i w opozycji i w rządzie i komunikujemy to jednocześnie chwaląc rząd, a równocześnie wychodzą przedstawiciele partii Razem i mówią: "ten rząd jest beznadziejny, nic nie potrafi zrobić, wciąż nie ma prawa do aborcji" - mówi Maciej Gdula.