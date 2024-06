Rząd Chin zdecydował o jednostronnym zniesieniu wiz krótkoterminowych dla obywateli Polski. O decyzji poinformowano po spotkaniu prezydenta Andrzeja Dudy z przywódcą ChRL Xi Jinpingiem w Pekinie.

Xi Jinping i Andrzej Duda / PEDRO PARDO / POOL / PAP/EPA

Chiński program ruchu bezwizowego umożliwia obywatelom posiadającym zwykłe paszporty podróżowanie do Chin bez wiz na okres do 15 dni w celach biznesowych, turystycznych, rodzinnych i tranzytowych.

O decyzji strony chińskiej poinformowano w poniedziałek w związku z wizytą prezydenta Andrzeja Dudy w Chinach. Tego dnia Duda spotkał się z przywódcą ChRL Xi Jinpingiem, premierem Li Qiangiem i przewodniczącym Stałego Komitetu Zhao OZPL Zhao Lejim.

Jak informują władze w Pekinie, program ruchu bezwizowego ma na celu pobudzenie turystyki po pandemii i wzmocnienie więzi międzynarodowych.

W listopadzie 2023 r. Chiny wprowadziły na roczny okres próbny ruch bezwizowy dla obywateli Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Hiszpanii i Malezji. W marcu do listy dołączyły: Irlandia, Szwajcaria, Austria, Belgia, Luksemburg i, jako jedyny kraj z Europy Wschodniej, Węgry. Kilka dni temu, po wizycie premiera Chin w Canberze, zniesiono wizy dla obywateli Australii i Nowej Zelandii.

Chiny początkowo ogłosiły politykę bezwizową na okres próbny do 30 listopada, ale w maju przedłużyły ją do 31 grudnia 2025 r.

W grudniu 2023 r. chińskie władze poinformowały o tymczasowym obniżeniu o 25 proc. opłat wizowych dla podróżnych z Polski.

Duda o umowach dotyczących żywności: Chyba największe w historii

Podczas briefingu w Pekinie prezydent Andrzej Duda zwracał uwagę na "cały szereg" porozumień dotyczących eksportu polskiej żywności do Chin, które zostały zawarte podczas jego wizyty w tym kraju. Jak wskazywał, są to chyba "największe umowy w historii", które "otwierają w istotnym stopniu rynek chiński dla polskiego rolnictwa".

Do końca roku będziemy mieli tzw. regionalizację, jeśli chodzi o możliwość sprzedaży drobiu w Chinach. To jest dla naszych producentów drobiu - a jesteśmy potęgą drobiarską w skali Europy - (...) informacja niezwykle ważna. Do końca roku wszystkie związane z tym kwestie będą na pewno domknięte i ta regionalizacja drobiu będzie na pewno załatwiona - mówił. Będziemy czwartym krajem świata, który będzie miał tę regionalizację - obok Francji, Stanów Zjednoczonych - dodał prezydent.

W poniedziałek w obecności przywódców Polski i Chin podpisano m.in. porozumienie w sprawie planu pracy w zakresie wyznaczania stref i regionalizacji w odniesieniu do występowania ognisk HPAI. Obecnie wystąpienie choroby w dowolnym regionie kraju skutkuje zakazem eksportu produktów drobiarskich z całej Polski. Dzięki podpisanej umowie zakazy handlu miały zastosowanie tylko do regionów, w których potwierdzono zachorowania u drobiu. W ten sposób producenci unikną potencjalnych strat ekonomicznych związanych z występowaniem tej choroby.

"Xi Jinping podkreślał, że konieczne jest zwiększenie eksportu z Polski do Chin"

Duda wyraził przekonanie, że "w wyniku zawartych dziś porozumień zmiana dla polskich przedsiębiorców będzie bardzo odczuwalna".

Prezydent zauważył dysproporcję w zakresie wymiany gospodarczej między Chinami a Polską. Zwrócił uwagę, "jak wielka była przewaga eksportu z Chin do Polski w stosunku do tego, co my eksportowaliśmy do Chin". Dodał, że import produktów z Chin do Polski przewyższał 15-krotnie wartość produktów eksportowanych z naszego kraju do Chin.

Według Dudy "przywódca ChRl podkreślał, że konieczne jest, aby doszło do zwiększenia wolumenu eksportu z Polski do Chin". Prezydent wyraził nadzieję, że "w wyniku rozmów i zawartych dzisiaj porozumień w niedługim czasie stanie się to faktem".