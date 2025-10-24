Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert związany z intensywnymi opadami deszczu. Informuje on o ryzyku podtopień. Dotyczy powiatu tatrzańskiego w Małopolsce.

Podtopienia w Zakopanem (zdj. z 2024 r.) / Fot. Pawel Murzyn / East News

"Uwaga! Dziś (24.10) intensywne opady deszczu. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb" - alert RCB o takiej treści otrzymali mieszkańcy powiatu tatrzańskiego.

RCB przypomniało, że w przypadku zagrożenia podtopieniem należy słuchać komunikatów o zagrożeniu i sposobach postępowania w lokalnym radiu lub telewizji. Powinniśmy też przenieść wartościowe rzeczy na górne kondygnacje budynku, zadbać o to, by telefon komórkowy cały czas był w pełni naładowany, a pojazdy z terenu posesji przestawione w niezagrożone miejsca. Trzeba także zabezpieczyć budynek i przygotować worki z piaskiem.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla powiatu tatrzańskiego ostrzeżenie drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Obowiązuje ono do godz. 18.

"Prognozowana wysokość opadów w Tatrach do końca trwania ostrzeżenia lokalnie około 30 mm, na pozostałym obszarze około 20 mm. Łączna suma opadów od godziny 18:00 dnia 23.10 lokalnie może wynieść w Tatrach do około 70 mm, na pozostałym obszarze do około 35 mm" - informuje IMGW.