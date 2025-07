Odwiedzając Zakopane samochodem może nas zaskoczyć widok nietypowych, pomarańczowych kopert. To specjalne miejsca parkingowe, z których korzystać mogą nieliczni.

Tylko mieszkańcy Zakopanego posiadający Kartę Mieszkańca i aktywny abonament mogą parkować na pomarańczowych miejscach parkingowych / Shutterstock

Stolica polskich Tatr w sezonie wakacyjnych odwiedzana jest przez dziesiątki tysięcy turystów. Wielu z nich chcąc zapewnić sobie jak największy komfort podróży, decyduje się na przyjazd do Zakopanego własnym samochodem. To z kolei sprawia, że na ulicach tworzą się korki, a znalezienie miejsca parkingowego w centrum graniczy z cudem.

Wzmożony ruch samochodowy jest oczywistym problemem dla mieszkańców, którzy w przeciwieństwie do odwiedzających na wakacjach nie są i muszą na co dzień załatwiać swoje sprawy. Zauważył to zakopiański urząd miasta i radni. W ramach przeciwdziałania problemowi wprowadzono pomarańczowe miejsca parkingowe.

Kto może parkować na pomarańczowych kopertach?

Pomarańczowe koperty powstały z myślą o mieszkańcach Zakopanego. To, w jaki sposób i kto może z nich korzystać, regulują uchwały Rady Miasta Zakopane. W przepisach czytamy, że z pomarańczowym miejsc do parkowania mogą korzystać jedynie osoby, które posiadają Zakopiańską Kartę Mieszkańca i aktywny pakiet parkingowy (abonament Zakopiańczyk).

Nawet posiadając abonament nie można jednak zostawić swojego samochodu na pomarańczowym miejscu do parkowania na dowolną liczbę godzin. Czas postoju na takich kopertach nie może przekroczyć 60 minut.

Parkując na pomarańczowych kopertach należy skorzystać z parkomatu. W urządzeniu należy wpisać numer rejestracyjny pojazdu, który jest przypisany do Zakopiańskiej Karty Mieszkańca. Należy też pobrać bilet parkingowy i umieścić go za szybą samochodu, w widocznym miejscu.

Pomarańczowe miejsca parkingowe znajdziemy w Zakopanem przy miejscach użyteczności publicznej np. urzędach, siedzibach sądu czy ZUS-u.

Darmowa godzina parkingu w innych miejscach

Zakopiańska Karta Mieszkańca uprawnia także do jednej darmowej godziny parkowania dziennie na wszystkich parkingach miejskich w podstrefach "A", "B" i "C". W tych miejscach nie obowiązuje limit czasu postoju, a po wykorzystaniu darmowej godziny opłata naliczana jest według preferencyjnych stawek.

Aby skorzystać z ulgi, należy wprowadzić numer rejestracyjny w parkomacie i zatwierdzić uprawnienia. Czas parkowania można przedłużyć za pomocą przycisku "+". Parkomaty akceptują płatności kartą oraz monetami (5 zł, 2 zł, 1 zł, 50 gr, 20 gr, 10 gr), jednak nie wydają reszty.

Parkowanie w Zakopanem - ceny dla turystów i osób bez aktywnego abonamentu

Odwiedzający Zakopane muszą pamiętać o konieczności opłaceniu parkowania w przypadku zostawienia Strefie Płatnego Parkowania. W stolicy polskich Tatr podzielono ją na cztery podstrefy: A, B, C oraz D. Każda z nich charakteryzuje się odmiennymi stawkami opłat za postój. Ich wysokość uzależniona jest nie tylko od wybranej podstrefy, ale też czasu parkowania.

Podstrefa A

W podstrefie A minimalna opłata minimalna (za 30 minut) parkowania wynosi 3,00 zł. Za pierwszą godzinę postoju kierowcy zapłacą 6,00 zł, za drugą godzinę 7,20 zł, a za trzecią 8,60 zł. Każda kolejna godzina kosztuje 6,00 zł. W tej podstrefie nie przewidziano możliwości jednorazowej opłaty za siedem i więcej godzin.

Podstrefa B

Podstrefa B charakteryzuje się nieco wyższą opłatą minimalną - 4,00 zł za 30 minut. Pierwsza godzina kosztuje 5,00 zł, druga 6,00 zł, trzecia 7,00 zł, a każda kolejna 5,00 zł. W tej strefie istnieje możliwość wniesienia jednorazowej opłaty za siedem i więcej godzin w wysokości 38,00 zł. W przypadku wpłaty wyższej niż 38,00 zł, kwota ta jest przeliczana na minuty postoju w kolejnych dniach.

Podstrefa C

W podstrefie C opłata minimalna za 30 minut wynosi 3,00 zł. Za pierwszą godzinę postoju należy zapłacić 5,00 zł, za drugą 6,00 zł, za trzecią 7,20 zł, a za każdą kolejną godzinę 5,00 zł. W tej podstrefie nie przewidziano jednorazowej opłaty za dłuższy postój.

Podstrefa D

W podstrefie D nie obowiązuje opłata minimalna za 30 minut. Za pierwszą godzinę postoju kierowcy zapłacą 6,40 zł, za drugą 7,60 zł, za trzecią 9,00 zł, a za każdą kolejną godzinę 6,40 zł. Również w tej podstrefie nie ma możliwości wniesienia jednorazowej opłaty za siedem i więcej godzin.



Co ważne, w Zakopanem parkowanie jest płatne tylko w dni robocze (pn-pt) od 8:00 do 21:00. W soboty, niedziele i święta nie należy pobierać biletu parkingowego.