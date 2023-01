W piątek nie powinno padać w północno-zachodniej części kraju - w Wielkopolsce, na Kujawach aż po Mazury.

Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od minus 2 stopni Celsjusza na obszarach podgórskich, 0 stopni miejscami na krańcach wschodnich, do 3 stopni Celsjusza nad samym morzem.

Na zachodzie Polski prognozowany jest wiatr słaby, zmienny. Na wschodzie, zwłaszcza na południowym wschodzie, wzmagać się będzie do umiarkowanego, okresami porywistego.

Co nas czeka w najbliższych godzinach?

W nocy z piątku na sobotę sporo się będzie działo w pogodzie. "To za sprawą nasuwającego się niżu. Zaznaczy on swoje oddziaływanie zwłaszcza we wschodniej połowie kraju. Tam zachmurzenie będzie na ogół całkowite" - podkreślił synoptyk IMGW. "Natomiast na zachodzie kraju można już liczyć na przejaśnienia, a na północnym zachodzie nawet na rozpogodzenia, z tym że tam miejscami możliwe mgły, lokalnie marznące, ograniczające widzialność do ok. 300 metrów" - powiedział.

"We wschodniej połowie kraju miejscami występować będą opady śniegu o natężeniu umiarkowanym. Tam przybędzie białego puchu o 10 cm, a lokalnie nawet o 15 cm. Zrobi się zimowo, śnieżnie. Słabiej popada też na krańcach południowych" - zaznacza Jakub Gawron. "Nad ranem na krańcach wschodnich, zarówno Lubelszczyzny, Podlasia, jak i wschodniego Mazowsza, lokalnie mogą się pojawić opady deszczu ze śniegiem, a nawet marznącego deszczu powodującego gołoledź. Warunki na drogach mogą być bardzo trudne" - mówi synoptyk.

We wschodniej połowie kraju, zwłaszcza tam, gdzie będą intensywne opady śniegu, wzmagać się będzie wiatr. "W porywach będzie osiągać do 55 km/h i miejscami będzie powodować zamiecie śnieżne. Wiatr wiać będzie głównie z kierunków północnych" - podał synoptyk IMGW.

Temperatura minimalna wyniesie od minus 7 stopni Celsjusza w obszarach podgórskich do 0 stopni miejscami na krańcach wschodnich i plus 2 stopni Celsjusza na wschodnim wybrzeżu.

W sobotę strefa z opadami powinna przemieścić się stopniowo na zachód. Zacznie tam intensywniej padać śnieg.