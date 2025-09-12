Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, na wniosek prokuratury, zastosował trzymiesięczny areszt wobec dwóch mężczyzn podejrzanych o handel ludźmi oraz oszustwa na szkodę cudzoziemców. Zatrzymani mieli werbować ofiary, wykorzystując ich trudną sytuację życiową i nieznajomość języka.

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, na wniosek prokuratury, zastosował trzymiesięczny areszt wobec dwóch mężczyzn podejrzanych o handel ludźmi oraz oszustwa na szkodę cudzoziemców (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

3 września, na terenie województwa łódzkiego, na polecenie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu funkcjonariusze straży granicznej zatrzymali 32-letniego obywatela Polski oraz 36-letniego obywatela Turkmenistanu.

Mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, gdzie usłyszeli kilkanaście zarzutów dotyczących handlu ludźmi oraz licznych oszustw na szkodę cudzoziemców. Obaj nie przyznali się do winy.

Tak werbowali cudzoziemców

Według ustaleń śledczych podejrzani wykorzystywali portale społecznościowe do werbowania cudzoziemców - zarówno przebywających w Polsce, jak i poza jej granicami. Oferowali im, za wysoką opłatą, pomoc w uzyskaniu kart pobytu oraz legalnej pracy.

W rzeczywistości stosowali wobec ofiar groźby, nadużywali ich trudnej sytuacji oraz odbierali paszporty, ograniczając swobodę poruszania się. Cudzoziemcy byli wykorzystywani do nielegalnej pracy. Do tej pory kilkunastu cudzoziemcom wydano zaświadczenia potwierdzające ich status ofiar handlu ludźmi.

Nie wykluczono kolejnych zatrzymań

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu poinformowała, że w trakcie przeszukań pomieszczeń należących do podejrzanych zabezpieczono samochód, środki łączności, dokumentację związaną z procederem oraz pieniądze. Śledztwo jest w toku - nie wykluczono kolejnych zatrzymań.