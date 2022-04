Dobra wiadomość dla tych, którzy jeszcze nie zdążyli nacieszyć się zimą. Trasa narciarska i wyciąg krzesełkowy na Kasprowym Wierchu będą czynne przez cały długi weekend majowy - warunki są znakomite - śmiało możemy zaprosić miłośników narciarstwa - mówi kierownik kolejki linowej na Kasprowy Marcin Kucharski.

/ Materiał udostępniony / Materiały prasowe

Narty w maju? Dlaczego nie?! Na Kasprowym Wierchu wciąż będzie można pośmigać na deskach. Trasa w Dolinie Gąsienicowej wciąż jest dostępna dla narciarzy.

Zapraszamy wszystkich narciarzy chętnych do jazdy. Warunki naprawdę dobre, jak na koniec kwietnia 156 cm śniegu... ja nie pamiętam takich warunków - mówi kierownik kolejki linowej na Kasprowy Wierch Marcin Kucharski.

Wszyscy miłośnicy sportów zimowych chcący wolny czas spędzić na nartach w pięknych górskich okolicznościach, będą mieć ku temu świetną okazję. W ośrodku PKL na Kasprowym Wierchu czynna jest kolej krzesełkowa wraz z trasą narciarską w Dolinie Gąsienicowej, gdzie ciągle jeszcze utrzymują się bardzo dobre warunki. Na nartach będzie można pojeździć na niej aż do 7 maja, czyli niemal do samego końca długiego weekendu. Będzie to wyjątkowa okazja na zakończenie sezonu zimowego właśnie na Kasprowym Wierchu, gdzie w ostatni dzień działalności wyciągu przygotowane będą niespodzianki dla miłośników sportów zimowych.

Natomiast druga trasa narciarska z Kasprowego Wierchu, a także kolej w Dolinie Goryczkowej oraz nartostrada do Kuźnic od dnia 28 kwietnia zostały zamknięte na podstawie decyzji Tatrzańskiego Parku Narodowego ze względów przyrodniczych. Termin funkcjonowania trasy w Dolinie Gąsienicowej uzależniony jest od warunków pogodowych, temperatur w Tatrach oraz uzgodnień z TPN w związku z budzącą się na wiosnę przyrodą.

/ Materiał udostępniony / Materiały prasowe

Ale nie tylko narciarze mogą skorzystać do końca długiego weekendu. Dla turystów wybierających się do Zakopanego majówka będzie doskonałą okazją, by wyjechać wagonikiem na szczyt Kasprowego Wierchu i podziwiać tatrzańskie krajobrazy jeszcze w zimowej scenerii.

Zaraz po długim weekendzie majowym w ośrodku PKL Kasprowy Wierch rozpoczną się prace serwisowe, które potrwają od 9 do 24 maja. Nawet jeżeli będą jeszcze warunki narciarskie, (a wszystko wskazuje na to, że będą) to nie będzie można już w łatwy i przyjemny sposób dostać się na Kasprowy Wierch. Zostanie tylko wyjście na własnych nogach.