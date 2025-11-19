W Małopolsce rozpoczęło się sztuczne naśnieżanie tras narciarskich. Armatki śnieżne pracują już w Zakopanem - na Harendzie, pod Wielką Krokwią, pod Nosalem, na Gubałówce - a także w Witowie, Małem Cichem, Białce i Bukowinie Tatrzańskiej. Intensywne przygotowania do sezonu trwają również w Krynicy-Zdroju, Zawoi i Tyliczu.

Małopolska: Armatki śnieżne już działają. Gdzie i kiedy ruszą pierwsze wyciągi? (Zdjęcie ilustracyjne) / TOMASZ CZACHOROWSKI/POLSKA PRESS / East News

W małopolskich ośrodkach narciarskich ruszyło sztuczne naśnieżanie tras dzięki sprzyjającym, mroźnym warunkom.

Pierwsze wyciągi mają zostać uruchomione jeszcze w listopadzie. Sezon na Jaworzynie Krynickiej wystartuje 29 listopada.

W Krynicy-Zdroju pojawi się nowoczesna kolej krzesełkowa "Harnaś Express".

Ostatnie dni przyniosły spadek temperatury poniżej zera, co umożliwiło uruchomienie armatek śnieżnych. W środę rano w Zakopanem termometry wskazały aż 8 stopni mrozu. Pod Giewontem leży już kilka centymetrów naturalnego śniegu, a prognozy zapowiadają kolejne, intensywne opady.

Pierwsze zjazdy jeszcze w listopadzie

Przedstawiciele podhalańskich ośrodków narciarskich podkreślają, że jeśli obecna pogoda się utrzyma, pierwsze wyciągi ruszą jeszcze w listopadzie. To dobra wiadomość dla miłośników białego szaleństwa, którzy już niebawem będą mogli rozpocząć sezon.

Jaworzyna Krynicka gotowa na sezon. Nowości i inwestycje w ośrodkach

Start sezonu zimowego 2025/2026 w ośrodku Polskich Kolei Linowych na Jaworzynie Krynickiej zaplanowano na 29 listopada. Od tego dnia czynna będzie najdłuższa trasa narciarska o długości 2600 metrów oraz trasa szkoleniowa nr 7 (500 m). Trwają także prace nad naśnieżeniem tras nr 3 (650 m) i nr 6 (1050 m). Na otwarcie sezonu skipassy będą dostępne z 30-procentową zniżką.

Wśród nowości w Krynicy-Zdroju znalazła się nowoczesna, 6-osobowa kolej krzesełkowa "Harnaś Express" z podgrzewanymi kanapami i osłonami przeciwwiatrowymi, która zastąpi dotychczasowy wyciąg orczykowy na trasie nr 2.

Na Gubałówce trwa naśnieżanie górnej polany, w tym snow parku. W Zawoi rozpoczęto śnieżenie głównej trasy na Mosornym Groniu (1420 m), która ma być otwarta w połowie grudnia.