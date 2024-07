Co was bardziej zachwyca: fioletowe pola krokusów czy różowe łany wierzbówki? – pytają przyrodnicy z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Na Hali Gąsienicowej kwitnie wierzbówka kiprzyca.

Wierzbówka kiprzyca / Shutterstock

Wierzbówka kiprzyca to roślina z rodziny wiesiołkowatych. Osiąga wysokość od kilkudziesięciu centymetrów do ok. 1,5 metra.

W porze kwitnienia na łodygach pojawiają się okazałe różowoczerwone grona z lekkim fioletowym odcieniem. W dawnej medycynie ludowej była stosowana jako roślina lecznicza. Jest miododajna. Rośnie w dużych skupiskach, które mogą pokryć sporą przestrzeń.

Pracownicy TPN apelują, by kolorowe łany wierzbówki fotografować tylko ze szlaku, żeby nie wchodzić między kwiaty i ich nie zrywać, bo w parku rośliny są pod ochroną.