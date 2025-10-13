Pożar doszczętnie zniszczył niemal 400-letni klasztor Bernaga w La Valletta Brianza niedaleko Mediolanu we Włoszech. 21 zakonnic musiało uciekać przed rozprzestrzeniającym się ogniem. Znajdujące się w środku bezcenne dzieła sztuki zostały poważnie uszkodzone lub stracone. Dwie siostry trafiły do szpitala.

Pożar zniszczył 400-letni klasztor pod Mediolanem / Vigili del Fuoco /

W sobotnią noc w miejscowości La Valletta Brianza, położonej niedaleko Mediolanu, wybuchł pożar, który ogarnął zabytkowy klasztor Bernaga.

W środku przebywało 21 zakonnic, którym na szczęście udało się uciec przed żywiołem.

Ogień strawił część dachu oraz wnętrza klasztoru, w tym bezcenne artefakty i dzieła sztuki.

Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę późnym wieczorem - informuje New York Post.

19 zakonnic zostało tymczasowo przeniesionych do innej placówki religijnej. Dwie siostry, które ucierpiały w wyniku pożaru, trafiły do szpitala.

Informację tę przekazał Massimo Sertori, radny regionu, na swoim profilu w mediach społecznościowych.

W klasztorze przechowywano także dzieła sztuki i historyczne artefakty, których – jak donoszą lokalne media – najprawdopodobniej nie da się już uratować.

„Doszło do poważnych uszkodzeń konstrukcji, w której przechowywano cenne obrazy” – napisał Massimo Sertori. Z kolei burmistrz La Valletta Brianza, Marco Panzeri, określił pożar jako „katastrofę” i mówił o „ogromnych, nieobliczalnych stratach”.