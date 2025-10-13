Policja zatrzymała 57-letniego mieszkańca gminy Sicienko pod Bydgoszczą (woj. kujawsko-pomorskie), który usłyszał zarzuty prezentowania i posiadania treści pornograficznych z udziałem małoletnich oraz zwierząt. Sprawa wyszła na jaw po zgłoszeniu rodziców 11-letnich dziewczynek z Ukrainy. Mężczyzna trafił do aresztu na trzy miesiące.

Na trzy miesiące aresztowany został 57-latek z okolic Bydgoszczy, który usłyszał zarzut prezentowania za pośrednictwem portalu społecznościowego treści pornograficznych z udziałem małoletnich oraz z wykorzystaniem zwierząt.

Mężczyzna miał się kontaktować z 11-latkami z Ukrainy. Rodzice dziewczynek zgłosili to policji.

57-latek trafił do tymczasowego aresztu

Śledztwo rozpoczęło się po zgłoszeniu rodziców 11-letnich dziewczynek z Ukrainy, które miały kontaktować się z podejrzanym za pośrednictwem portalu społecznościowego.

Sprawą natychmiast zajęły się ukraińskie służby, które z kolei za pośrednictwem Europolu przekazały informacje polskiej policji.

Zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy i wstępne ustalenia prowadziły do Polski, do województwa kujawsko-pomorskiego. Prokuratura Generalna Ukrainy za pośrednictwem Europolu poinformowała o sprawie wydział do walki z handlem ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, skąd dalej informacje trafiły do wydziału kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy - poinformowała Monika Chlebicz, rzeczniczka bydgoskiej policji.

W działania zaangażowano funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z Bydgoszczy.

8 października udało się zatrzymać 57-latka z gminy Sicienko (woj. kujawsko-pomorskie).

Szokujące znalezisko

Podczas przeszukania miejsca zamieszkania i pracy mężczyzny policjanci znaleźli urządzenia elektroniczne, które mogły zawierać zakazane treści.

Do policyjnych specjalistów trafiło m.in. siedem telefonów komórkowych, trzy laptopy oraz dziesięć nośników pamięci.

Znaleziono na nich materiały pornograficzne z udziałem małoletnich oraz zwierząt.

57-latek usłyszał zarzuty prezentowania za pośrednictwem portalu społecznościowego treści pornograficznych z udziałem małoletnich oraz treści z wykorzystaniem zwierząt.

Dodatkowo odpowie za posiadanie plików wideo z pornografią dziecięcą.

Mężczyzna trafił na trzy miesiące do aresztu. Śledczy apelują do rodziców i opiekunów o szczególną czujność w internecie oraz o zgłaszanie wszelkich podejrzanych sytuacji odpowiednim służbom.