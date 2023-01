Do Zakopanego wraca zima. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu w południowej części województwa śląskiego i małopolskiego. Jutro może go spaść od 10 do 15 centymetrów. Najwięcej pod Tatrami.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock Alerty wydano w województwie śląskim dla powiatów: cieszyńskiego i żywieckiego a w województwie małopolskim dla powiatów: suskiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, limanowskiego i nowosądeckiego. Na razie w Zakopanem jest bardziej wiosennie niż zimowo - termometry pokazują 7 stopni i wieje wiatr halny, który na Kasprowym Wierchu przekraczał nawet 115 km na godzinę. Jednak już wieczorem ma się ochłodzić i zacznie sypać śnieg. I będą to spore opady - mówił nam rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. W obszarach niżej położonych może go spaść w nocy i jutro do godzin wieczornych aż 30 cm. Natomiast wyżej w górach do 40 cm - powiedział. Śnieg ma sypać przy silnym wietrze, który będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne, a w górach mogą powstawać spore zaspy i rejony odłożonego śniegu, które mogą skutkować zwiększeniem zagrożenia lawinowego. Problemów można także spodziewać się na drogach. Zobacz również: W Lublinie powstanie sieć miejsc przyjaznych zwierzętom

