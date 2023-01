Ma być intensywnie, ale atrakcyjnie. To okazja nauczyć się czegoś, czego w cywilu nie ma szans poznać - zapewniają Wojska Obrony Terytorialnej, które w czasie zimowej przerwy w nauce organizują "Ferie z WOT". To nic innego jak podstawowe szkolenie wojskowe dla pełnoletnich uczniów, studentów i nauczycieli.

/ Małgorzata Górka, 14. ZBOT /

"Ferie z WOT" to projekt realizowany w 14. Zachodniopomorskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej już po raz trzeci. 16-dniowe wojskowe szkolenie podstawowe przygotowane jest przede wszystkim dla studentów, pełnoletnich uczniów szkół średnich i nauczycieli. Te osoby, ze względu na naukę i pracę, nie mogą najczęściej skorzystać ze szkoleń organizowanych w innych terminach w ciągu roku, dlatego im dedykujemy ferie zimowe - wyjaśnia zastępca dowódcy 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej ppłk Tomasz Rejczak.

Zachodniopomorscy terytorialsi zapowiadają, że "Ferie z WOT" będą atrakcyjne, a do tego pozwolą posiąść wiele umiejętności niedostępnych w cywilnym życiu.

Ferie z WOT potrwają 16 dni. Rozpoczną się w sobotę, 11 lutego a zakończą 26, w niedzielę. Zorganizowane będą w oparciu o 141. batalion lekkiej piechoty w Choszcznie. Okolice tego miasta obfitują w tereny, na których odbywać się będą zajęcia wojskowe.

Bardzo intensywny program

Każdy z przybyłych do jednostki zostanie umundurowany i wyposażony we wszelki sprzęt, który będziemy mu potrzebny w czasie szkolenia i dalszej służby, w tym oczywiście zimową odzież i bieliznę oraz buty. Uczestnicy "Ferii z WOT" zostaną zakwaterowani w koszarach wojskowych, trzy razy dziennie na wojskowej stołówce będą otrzymywać posiłki. Prowadzący szkolenie zapowiadają bardzo intensywny program.

Pobuska rano. I zaraz po śniadaniu zajęcia przez cały dzień, a czasem nawet w nocy - mówi por. Paweł Kondela, który przygotowuje program "Ferii z WOT" i będzie odpowiadał za ich przebieg. Przede wszystkim wojskowa taktyka, czyli uczymy poruszać się w terenie w sekcjach, współpracując z innymi kolegami, porozumiewając się ze sobą często za pomocą znaków, nie słów. Do tego elementy zimowego survivalu: jak przetrwać w nieznanym terenie, rozpalić ogień, wybudować schronienie, uzdatnić do picia wodę - zapowiada por. Kondela.

Oprócz tego planowane są: szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy, orientacji w terenie, topografii i oczywiście strzelanie. Nikt nie będzie ani na chwilę rozstawał się z powierzoną mu bronią. Chodzi o to, by się do niej przyzwyczaić, nauczyć jej, poznać, bezpiecznie się nią posługiwać. Trochę jak na filmach o wojsku, z bronią nawet się śpi - mówi por. Kondela.

Żołnierze podkreślają, że przy okazji szkolenia typowo wojskowego, uczestnicy podciągną się w umiejętnościach potrzebnych w życiu codziennym: pracy czy nauce. To m.in. umiejętność gospodarowania czasem, współpracy w zespole, prostego a precyzyjnego komunikowania się, umiejętność korzystania z informacji czy zajęcia ze sprawności fizycznej.

Widać różnicę pomiędzy uczniami, którzy przeszli przeszkolenie, a tymi, którzy z takiej możliwości nie skorzystali - mówi chor. Radosław Gołczyński, nauczyciel z Zespołu Szkół w Policach, a jednocześnie żołnierz 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. On i jego uczniowie ukończyli 16-dniowe szkolenie podstawowe, a teraz spotykają się na co dzień w szkole, a raz w miesiącu na weekendowym szkoleniu wojskowym a sam namówił do służby w WOT innych nauczycieli.

"Ferie z WOT" to okazja, by w czasie wolnym, zamiast patrzeć się w monitor komputera, podnieść swoje umiejętności, wyszkolić się w podstawowych wojskowych dziedzinach, a przy okazji poznać nowych ludzi - podkreśla.

Przysięga wojskowa na zakończenie

Zakończeniem "Ferii z WOT" będzie przysięga wojskowa, którą w niedzielę, 26 lutego złożą w Choszcznie ci, którzy ukończą szkolenie. Do uczestnictwa w tej uroczystości zaproszeni zostaną rodzice, najbliżsi czy koledzy przysięgających.

Zapisy już ruszyły. Można zgłosić się do najbliższego Wojskowego Centrum Rekrutacji lub skontaktować się z rekruterem 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ten odpowie na każde pytanie, wyjaśni każdą wątpliwość i "za rękę" przeprowadzi przez procedurę rekrutacyjną.

Udział w "Feriach z WOT" jest bezpłatny.