Stacja Sky News informuje, że Wielka Brytania rozważa dostarczenie czołgów armii ukraińskiej. Zakulisowe rozmowy na ten temat trwają od wielu tygodni - informuje brytyjska telewizja. To kolejne w ostatnich dniach doniesienie wskazujące, że Zachód zmienia podejście do zaopatrywania Ukrainy w czołgi. Kilka dni temu amerykański "Wall Street Journal" donosił o zamiarze uzbrojenia Ukraińców w leopardy polskiej armii.

Czy czołgi challanger 2 trafią na Ukrainę? / Dan Chung/The Guardian / PAP/EPA

Sky News podkreśla, że po raz pierwszy od agresji Rosji w lutym 2022 r. Wielka Brytania decyduje o zaopatrzeniu Ukrainy w czołgi. Stacja powołuje się na zachodnie źródło dysponujące wiedzą o toczących się rozmowach.

Brytyjski minister obrony: Czołgi mogą być częścią wsparcia dla Ukrainy

W grę wchodzi wysłanie 10 challangerów 2, które są podstawowym czołgiem na wyposażeniu armii brytyjskiej.

Decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły, ale gdyby do tego doszło, byłby to znaczący krok jeżeli chodzi o podejście Zachodu do zaopatrywania Ukrainy w uzbrojenie - zastrzega Sky News. Rzecznik brytyjskiego resortu obrony na razie nie skomentował tych doniesień.

Challenger 2 jest przeznaczony do atakowania innych czołgów i wozów bojowych. Na uzbrojenie armii brytyjskiej wszedł w 1994 r. Czołgi challenger 2 wysyłane były z brytyjskimi jednostkami do Bośni i Hercegowiny, Kosowa i Iraku.