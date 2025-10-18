Środowisko motoryzacyjne z całej Polski zjechało się w sobotę do Wrocławia, by pożegnać Artura Sękowskiego. Rajdowiec zginął w ubiegłą niedzielę na zawodach w Nysie.

Ostatnie pożegnanie Artura Sękowskiego / Martyna Czerwińska / RMF FM

W sobotę we Wrocławiu odbyło się ostatnie pożegnanie Artura Sękowskiego, tragicznie zmarłego rajdowca.

Artur Sękowski zginął w ubiegłą niedzielę podczas Rajdu Nyskiego.

Do wypadku doszło, gdy samochód biorący udział w rajdzie wypadł z drogi, uderzył w drzewo i zapalił się.

Artur Sękowski miał 40 lat, zostawił żonę i dwoje małych dzieci.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

Do tragedii doszło w minioną niedzielę przed południem na odcinku specjalnym Stary Las między miejscowościami Polski Świętów a Sucha Kamienica. Samochód biorący udział w Rajdzie Nyskim wypadł z drogi, uderzył w drzewo, a następnie się zapalił.

Zginął Artur Sękowski, 40-letni kierowca bmw, członek załogi numer 112 uczestniczącej w rundzie mistrzostw historycznych. Jak podali strażacy, spłonął w samochodzie. Jego pilot trafił do szpitala. Organizatorzy podjęli decyzję o zakończeniu rajdu.

Pogrzeb rajdowca Artura Sękowskiego Martyna Czerwińska / RMF FM

W sobotę we Wrocławiu odbył się pogrzeb kierowcy.

Po mszy żałobnej w kościele św. Elżbiety przy wrocławskim Rynku koledzy z toru postanowili odprowadzić Artura Sękowskiego na cmentarz we Wrocławiu samochodami rajdowymi. Rozmawiała z nimi reporterka RMF FM:

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pogrzeb Artura Sękowskiego w relacji Martyny Czerwińskiej

Pogrzeb rajdowca Artura Sękowskiego Martyna Czerwińska / RMF FM

Zmarły kierowca miał 40 lat, żonę i dwoje małych dzieci. Spoczął w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.

Prokuratura wszczęła śledztwo ws. wypadku.

