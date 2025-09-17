Chochołów to jedna z najbardziej niezwykłych wsi na Podhalu. Drewniane domy, zwyczaje i niepowtarzalny klimat sprawiają, że miejsce to przyciąga turystów szukających autentyczności i spokoju. Spacerując główną ulicą, można poczuć się jak w XIX wieku i odkryć prawdziwe oblicze góralskiej kultury.

Chochołów to niezwykła wieś pod Tatrami, w której niemal każdy dom zbudowany jest z drewna / Shutterstock

Chochołów zachwyca unikalną, drewnianą zabudową i żywą tradycją góralską, którą można poczuć na każdym kroku.

Coroczne wybielanie chat oraz lokalna kuchnia i zwyczaje sprawiają, że wieś jest autentycznym centrum kultury Podhala.

Termy Chochołowskie i bliskość Tatr czynią z Chochołowa atrakcyjne miejsce zarówno do wypoczynku, jak i aktywnego zwiedzania regionu.

Drewniana architektura, która zachwyca

Chochołów słynie z unikalnej, niemal w całości drewnianej zabudowy. Większość domów powstała w XIX wieku i do dziś zachowała swój pierwotny charakter. Spacerując przez wieś, można podziwiać rzędy tradycyjnych góralskich chat, które tworzą niepowtarzalny klimat tego miejsca. Wyróżnia je nie tylko konstrukcja, ale także wyjątkowa dbałość o detale i tradycyjne zdobienia.

Wielkanocne wybielanie - tradycja, która łączy pokolenia

Jednym z najbardziej charakterystycznych zwyczajów mieszkańców Chochołowa jest coroczne wybielanie drewnianych domów wodą z wapnem na Wielkanoc. Ten rytuał nie tylko chroni drewno przed szkodnikami, ale także nadaje chatom wyjątkowy, jasny wygląd. To tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie, która podkreśla przywiązanie mieszkańców do swoich korzeni.

hochołów to także świetna baza wypadowa w Tatry oraz miejsce, gdzie można poznać prawdziwą kulturę góralską. / Shutterstock

Miejsce spotkań z góralską kulturą

Chochołów to nie tylko architektura, ale także żywa kultura Podhala. W lokalnych karczmach można spróbować tradycyjnych potraw, takich jak oscypek czy kwaśnica. Wieś stanowi także doskonałą bazę wypadową w Tatry - zarówno dla miłośników pieszych wędrówek, jak i narciarzy. Warto odwiedzić także Muzeum Powstania Chochołowskiego, by lepiej poznać historię regionu.

Termy Chochołowskie - relaks z widokiem na Tatry

Chochołów to także miejsce, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością. Na obrzeżach wsi znajdują się Termy Chochołowskie - jeden z największych kompleksów basenów termalnych na Podhalu. Ciepła, mineralna woda, liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych oraz widok na majestatyczne Tatry sprawiają, że to idealne miejsce na relaks po dniu pełnym zwiedzania. Termy przyciągają zarówno turystów, jak i mieszkańców regionu, oferując niepowtarzalną okazję do wypoczynku w otoczeniu górskiej przyrody.