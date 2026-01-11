Jedna osoba zmarła, a ponad dwadzieścia zostało rannych w wyniku zderzenia turystycznej motorówki z kutrem rybackim w pobliżu wyspy Koh Khai-Koh Phi Phi w prowincji Krabi w Tajlandii. Na pokładzie statku znajdowało się 55 osób, w tym załoga licząca trzy osoby.

Do wypadku doszło w niedzielę rano w pobliżu wyspy Koh Khai-Koh Phi Phi w Tajlandii (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl .

O tragicznym w skutkach wypadku turystycznej motorówki pisze serwis Bangkok Post.

Jak informuje portal, w niedzielę rano przed godz. 9 na Morzu Andamańskim, zlokalizowanym pomiędzy wyspami Koh Khai i Koh Phi Phi w dystrykcie Muang Krabi, motorówka turystyczna zderzyła się z trawlerem.

W efekcie statek się wywrócił. Na pokładzie motorówki znajdowało się 55 osób, w tym załoga licząca trzy osoby. Centrum Dowodzenia Egzekwowaniem Prawa Morskiego 3 poinformowało o 22 rannych - trzech Tajów i 19 cudzoziemców. Turystka z Rosji, która była w stanie krytycznym, zmarła.

Na miejscu zdarzenia interweniowały dwie łodzie ratownicze.

Z informacji przekazanych przez regionalne biuro morskie w Phuket wynika, że motorówka była obsługiwana przez firmę turystyczną A Timer - była to łódź Kornvich Marine 888 o pojemności brutto 23,8 tony. Z kolei kuter rybacki, z którym się motorówka zderzyła, to Pichaisamut 1.

Osoby, które ucierpiały w zdarzeniu, zostały przetransportowane na ląd, gdzie udzielono im pomocy medycznej.