​Papież Leon XIV, zgodnie ze zwyczajem wprowadzonym przez Jana Pawła II w 1981 r., ochrzcił w niedzielę w Kaplicy Sykstyńskiej grupę 20 niemowląt. To w większości dzieci pracowników różnych instytucji Watykanu.

Papież Leon XIV / Vatican Media / PAP/EPA

Uroczystość odbyła się w Niedzielę Chrztu Pańskiego, zgodnie z tradycją zapoczątkowaną przez Jana Pawła II w 1981 roku.

Papież podkreślił, że chrzest czyni dzieci chrześcijanami i włącza je do wspólnoty Kościoła.

Podczas mszy w Niedzielę Chrztu Pańskiego papież powiedział: "Oto sakrament, który dziś sprawujemy dla tych dzieci. Ponieważ Bóg je kocha, stają się one chrześcijanami, naszymi braćmi i siostrami".

Dzieci, które teraz trzymacie w ramionach, zostały przemienione w nowe stworzenia. Tak jak od was, rodziców, otrzymały życie, tak teraz otrzymują sens, aby je przeżyć: jest nim wiara. Kiedy wiemy, że coś jest istotnym dobrem, natychmiast szukamy go dla tych, których kochamy. Któż z nas pozostawiłby niemowlęta bez ubrań i bez pożywienia, czekając, aż dorosną i same zdecydują, jak się ubierać i co jeść? - mówił Leon XIV.

Jeśli pożywienie i ubranie są niezbędne do życia, to wiara jest bardziej niż niezbędna, ponieważ z Bogiem życie znajduje zbawienie - dodał.

Nadejdzie dzień, w którym dzieci będą zbyt ciężkie, aby je nosić na rękach. Nadejdzie też dzień, w którym to one będą was wspierać. Niech chrzest, który jednoczy nas w jednej rodzinie Kościoła, zawsze uświęca wszystkie wasze rodziny, dając siłę i trwałość uczuciu, które was jednoczy - podkreślił papież.