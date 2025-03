Miano najpiękniejszej dolnośląskiej wsi nosi aktualnie Budziszów Wielki, ale wkrótce ten tytuł powędruje do kolejnej miejscowości. Ruszyła 17. edycja konkursu Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu.

Budziszów Wielki / Martyna Czerwińska / RMF FM

W ostatniej rywalizacji Budziszów Wielki zdeklasował rywalizację. W tej niewielkiej miejscowości koło Legnicy mieszka około 600 mieszkańców, ale z takim imperatywem, że dzieje się tam więcej niż w niejednym miasteczku.

Od lat działa tam zespół folklorystyczny Cichowodzianie, piłkarski klub dla młodzieży i stowarzyszenia, które nadają tempa różnym wydarzeniom - także charytatywnym.

Jeśli ktoś w gminie choruje, wymaga leczenia lub rehabilitacji, nikogo nie trzeba tu namawiać do zbiórek, do działań na rzecz innych. Organizujemy pikniki, sami wszystko ogarniamy, jest wielu chętnych do działania - opowiada pani Danuta, liderka odbudowy wsi.

Lista zasług mieszkańców jest długa. Sami zbudowali plac zabaw, altanę i górkę, z której i zimą, i latem zjeżdżają dzieci. Udało się uprzątnąć i zagospodarować jeden ze skwerów. Wszyscy przyszli gotowi do ciężkiej pracy z łopatami. Dbamy o zabytki, o wspólne miejsca. Teraz chcemy za własne środki wyremontować kościół i pomnik Jana Pawła II. Nawet nie trzeba ludzi namawiać. Nawzajem zarażamy się tą energią, to przechodzi z pokolenia na pokolenie. Nawet dzieci mnie pytają, w czym można pomóc, maluchy widzą, że działanie przynosi efekt - opowiada aktywistka.

W Budziszowie Wielkim, na całej ścianie jednego z domów, wisi wielki baner z informacją o zwycięstwie w konkursie na Najpiękniejszą Dolnośląską Wieś. Jesteśmy z tego bardzo dumni - mówią mieszkańcy.

Kto wygra tym razem?

Nabór do 17. edycji konkursu właśnie ruszył. Sołectwa mogą zgłaszać wójtowie czy burmistrzowie. Zgłoszenia przyjmuje Urząd Marszałkowski we Wrocławiu. Gospodarz województwa Paweł Gancarz mówi, że w rywalizacji nie chodzi tylko o wizualne aspekty wioski, ale przede wszystkim o dbałość o dziedzictwo i wartości niematerialne.

Wspólnota, więzi, relacje, inicjatywy oddolne - to one budują charakter wioski. Koła gospodyń wiejskich czy Ochotnicze Straże Pożarne potrafią wiele zdziałać na swoim terenie - zachęca marszałek.

Doskonałym przykładem jest ubiegłoroczny laureat. Mieszkańcy Budziszowa Wielkiego sami aplikują o środki, są skuteczni i osiągają sukcesy. To piękno, to nie znaczy, że wszystko ma być poukładane jak od linijki. Piękno w tym programie to współpraca, chęć działania - mówi Elżbieta Jedlecka, wójt gminy Wądroże Wielkie.

Zwycięska wioska będzie mogła zorganizować duże, regionalne wydarzenie. W Budziszowie Wielkim odbędą się tegoroczne, wojewódzkie dożynki. Zgłoszenia będą przyjmowane do 25 marca w dwóch kategoriach: najpiękniejsza wieś i odbudowa wsi.