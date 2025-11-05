Do komisariatu na wrocławskim dworcu kolejowym przyszedł mężczyzna z obficie krwawiącą nogą. Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji policjanta nie doszło do tragedii. Starszy mężczyzna z poważnym krwotokiem otrzymał natychmiastową pomoc, która uratowała mu życie.

/ Dolnośląska Policja /

Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu na terenie wrocławskiego dworca kolejowego.

Starszy mężczyzna, który niedawno przeszedł operację, zdołał dotrzeć do komisariatu kolejowego, uskarżając się na silny ból nogi i obfite krwawienie.

Natychmiastowa reakcja policjanta

Jeden z policjantów natychmiast zareagował. Skorzystał z dostępnej apteczki, użył gazy i rozpoczął uciskanie rany.

„Po chwili krwawienie ustało, jednak wiadomo było, że gdy tylko ucisk policjanta osłabnie, wówczas krew nadal będzie się sączyć, a jej dalsza utrata, była poważnym zagrożeniem dla życia mężczyzny” – informują służby.

Policjant monitorował stan poszkodowanego do czasu przyjazdu karetki, utrzymując z nim kontakt, by nie stracił przytomności. Po przybyciu ratowników nadal tamował krwotok i pomagał w przeniesieniu mężczyzny na nosze.

Jak się okazało, przyczyną krwotoku było nagłe pęknięcie żyły udowej po niedawnej operacji.

Szybka i profesjonalna reakcja policjanta uratowała życie starszego mężczyzny.