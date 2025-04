Prokuratura wszczęła śledztwo ws. eksplozji, do której doszło w sobotę w Liceum Ogólnokształcącym nr 3 we Wrocławiu. W placówce odbywały się "dni otwarte", podczas których przyszli uczniowie zapoznawali się z ofertą szkoły. Trzy osoby trafiły do szpitala.

Prokuratura wszczęła śledztwo ws. eksplozji, do której doszło w sobotę w pracowni chemicznej Liceum Ogólnokształcącego nr 3 we Wrocławiu.

W poniedziałek we wrocławskim liceum nadal prowadzone są oględziny z udziałem technika kryminalistycznego i biegłego z zakresu fizykochemii.

W liceum odbywały się "dni otwarte", podczas których przyszli uczniowie zapoznawali się z ofertą szkoły. Trzy osoby trafiły do szpitala. Zobacz również: Eksplozja w liceum podczas dni otwartych Do eksplozji doszło podczas eksperymentu w pracowni chemicznej LO nr 3 przy ul. Składowej we Wrocławiu. Polegał on na wymieszaniu wodoru z tlenkiem magnezu - wynika z ustaleń wrocławskiej prokuratury, która wszczęła śledztwo w tej sprawie. W wyniku zdarzenia pięć osób doznało obrażeń, z czego trzy z nich zostały przetransportowane do szpitali. Jednej z osób pogotowie ratunkowe udzieliło pomocy na miejscu - podała w poniedziałek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Karolina Stocka-Mycek. Dodała, że w poniedziałek we wrocławskim liceum nadal prowadzone są oględziny z udziałem technika kryminalistycznego i biegłego z zakresu fizykochemii. Eksplozja podczas "dni otwartych" Eksplozja w III LO we Wrocławiu przy ul. Składowej miała miejsce w sobotę podczas doświadczenia chemicznego. Jak ustaliła reporterka RMF FM, jedna z nauczycielek chciała zaprezentować potencjalnym kandydatom i ich rodzicom widowiskowy eksperyment z użyciem nadtlenku wodoru. Zamiast niebieskiego płomienia, doszło do wybuchu. To miał być radosny dzień, niestety taki nie był - mówił naszej dziennikarce dyrektor liceum nr 3 we Wrocławiu, które zaprosiło w sobotę kandydatów na dzień otwarty. W pracowni chemicznej uczniowie pod nadzorem dwójki nauczycieli prowadzili eksperyment, kiedy nagle doszło do eksplozji. W szkole rozległ się huk, obok pracowni był dyrektor szkoły i to on udział udzielał poszkodowanym pierwszej pomocy. 150 osób zostało ewakuowanych z budynku. Trzy osoby zostały ranne. Zobacz również: Laureatka Złotych Lwów pokieruje jury krakowskiego festiwalu

