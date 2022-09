Jak poinformowała na swojej stronie Komenda Miejska Policji we Wrocławiu, funkcjonariusze od początku 2022 roku na terenie Wrocławia i powiatu wrocławskiego przejęli 61 kilogramów narkotyków.

Narkotyki przejęte przez wrocławską policję / KMP Wrocław / Policja

Głównie jest to marihuana, amfetamina, ecstasy czy LSD, ale też wiele innych. Pamiętajmy, że narkotyki to substancje, które są bardzo niebezpieczne dla zdrowia i życia. Ich zażywanie może prowadzić nawet do śmierci. Ponadto posiadanie środków odurzających to przestępstwo. Dlatego wrocławscy policjanci nieustannie działają, aby za wszelką cenę eliminować je z czarnego rynku - powiedział policjant.

Wyjaśnił, że część z przejętych narkotyków policjanci ujawnili podczas interwencji czy kontroli drogowych. W trakcie jednej z takich kontroli mundurowi zabezpieczyli 1 kg marihuany.

Dodał, że w strukturze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu znajduje się specjalna komórka zajmująca się walką z przestępczością narkotykową.

Jej funkcjonariusze zajmują się na co dzień pracą operacyjną. Działania rozpoznawcze są skomplikowanym, wieloetapowym procesem, który wymaga ogromnego nakładu pracy. Tygodnie a czasami i miesiące finalnie skutkują zatrzymaniem osób mających związek z przestępczością narkotykową - powiedział policjant.

Wyjaśnił, że wszystkie przejęte środki trafiają do laboratoriów kryminalistycznych, które badają dokładny skład substancji.

Nie dać się wciągnąć w nałóg

Policja podkreśla, że narkotyki to substancje, które są bardzo niebezpieczne dla zdrowia i życia. Ich zażywanie może prowadzić do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci. Ponadto posiadanie środków odurzających to przestępstwo.

Bardzo ważne jest, by odmawiać przyjęcia narkotyków i nigdy nie dać się wciągnąć w nałóg.