Most Szczytnicki we Wrocławiu jest już przejezdny. Był przez kilka godzin we wtorek zamknięty z powodu rozszczelnienia gazociągu.

/ Wroclaw [Wroclove] / Facebook Przed 18:00 policja potwierdziła, że Most Szczytnicki został otwarty. Przeprawa była nieprzejezdna przez kilka godzin - w tym w czasie komunikacyjnego szczytu. Spowodowało to ogromne utrudnienia. Na ul. Grunwaldzkiej, al. Mickiewicza i al. Kochanowskiego tworzyły się olbrzymie korki. Wprowadzono zmiany w kursowaniu autobusów. Powodem było rozszczelnienie gazociągu. Ewakuowano 27 osób. Na miejscu pojawiło się pogotowie gazowe, straż pożarna i policja, która zorganizowała objazdy. / Wroclaw [Wroclove] / Facebook Kto uszkodził gazociąg? Jak podało wrocławskie MPK - gazociąg uszkodzono podczas przewiertu związanego z siecią ciepłowniczą. Nie miało to związku z prowadzonym przez przewoźnika przy moście remontem torowiska. Dzisiejsza sytuacja opóźni jednak jego oddanie do użytku. To przez brak możliwości wylania betonu, czyli jednego z kluczowych etapów remontu - podaje Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Prace nie zakończą się w planowanym terminie, czyli 17 grudnia. Według wstępnych szacunków stanie się to tydzień później. Zobacz również: Wrocławska choinka w pełnym blasku. Rozświetliło ją 150 tysięcy światełek

